Ingredienti per 10 persone

Per il bisquit Joconde

175 g t.p.t. mandorle

125 g uova

25 g farina

18 g burro fuso

164 g albumi

40 g zucchero



Per la mousse al cioccolato

135 g panna liquida 35%

15 g glucosio

15 g zucchero invertito

280 g panna liquida 35%

115 g cioccolato fondente 70% (oppure 300 g cioccolato al latte 38%)

Zabaione al caffè espresso con mousse al cioccolato, gelato alla crema e mandorle pralinate

440 g latte intero132 g panna fresca110 g zucchero30 g destrosio43 g latte in polvere2,4 g stabilizzante per gelato alla crema65 g grue di cacao 100 g mandorle intere 50 g acqua75 g zucchero70 g caffè espresso Kimbo Eletto 100% Arabica100 g acqua50 g zucchero12 g colla di pesce





Preparazione

1. Montare in planetaria il t.p.t . le uova e la farina; a parte montare gli albumi lisci con lo zucchero. Unire le due masse, amalgamare e alla fine aggiungere il burro fuso; cuocere su silpat in forno con valvola aperta per circa 7/8 minuti a 250°C.



2. Versare il composto (panna + zucchero invertito + glucosio) bollente sul cioccolato. mescolando in modo da creare un'emulsione, continuare aggiungendo poco per volta la panna liquida fredda. Lasciare cristallizzare in frigo almeno 6 ore, meglio una notte. Montare con la frusta per ottenere una consistenza abbastanza densa per poter essere lavo­rata con una sac à poche.



3. Riscaldare il latte, la panna a 40°C. Aggiungere la miscela di polveri e portare a 85°C, unire la grue di cacao e lasciare in infusione per almeno 20 minuti. Filtrare, raffreddare rapida­mente a 4°C e lasciare maturare in frigo per almeno 12 ore, mantecare e passare in gelatiera. abbattere per stabilizzare.



4. Tostare le mandorle in forno a 150°C. cuocere lo sciroppo acqua e zucchero a 118°C. incorporare le mandorle calde e fare caramellare. Stendere sul tappetino, raffreddare e tritare grossolanamente.



5. Riscaldare il caffè, l'acqua e lo zucchero, aggiungere la gelatina idratata, versare in un sifone, inserire le capsule di gas, sifonare e raffreddare.



Composizione del piatto: sistemare alla base del bicchiere il biscuit dressare la mousse al cioccolato; aggiungere le mandorle pralinate e poi una quenelle di gelato. Finire con lo zabaione di caffè ed una spolverata di cacao amaro. È possibile accompagnarlo con biscottini all'anice o cantucci oppure servirlo unicamente in bicchiere spolverato con cannella e cioccolato grattugiato.

