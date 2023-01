Ingredienti per 10 persone

1,5 Kg filetto di Ombrina boccadoro Marr Selection



Per la crema di finocchio

2 finocchi

1l latte

500 g verdura maritata

500 g funghi porcini

q.b. olio evo, sale

Ombrina Passegiata fra i campi, burrata e basilico

1. Pulire e tagliare i finocchi, rosolare in pentola con olio evo, coprire con il latte e cuocere per 30 minuti. Sistemare di sale e frullare.Pulire e sbollentare, condire con sale ed olio evo. Pulire e tagliare a fette i porcini, grigliare e condire con sale ed olio evo.2. Scottare i filetti di ombrina in padella con olio evo, sistemare di sale.: adagiare la crema di finocchio a specchio nel piatto, poggiare sopra il pesce e guarnire con le verdure di campo ed i funghi.

