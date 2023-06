Burro e acciuga, tortello, misticanze, bergamotto

Un piatto che vede protagonista un classico formato di pasta fresca, che viene per l’occasione realizzato con cicoria e aglio orsino e farcito con crema di acciughe fresche messe sotto sale nelle cucine del ristorante e burro emulsionato. A guarnire il formato di pasta vi sono una selezione di misticanze selvatiche (tarassaco, crescione e cicoriette), acciughe marinate e scorza di bergamotto. «In questo piatto vi è un incontro tra i sapori della terra in cui sono nato, il Piemonte con il burro e le acciughe, e quelli che amo utilizzare nei miei piatti: quelli degli agrumi e delle erbe selvatiche, che ho imparato a distinguere grazie a un corso di studi in Agronomia botanica».



Ingredienti per 4 persone

PASTA

• 200 g farina 00

• 50 g uova

• 70 g tuorlo



Miscelare gli ingredienti per 3/4 minuti. Mettere sottovuoto. Lasciar riposare per 2 ore.



RIPIENO

• 100 g patate bollite

• 100 g burro di qualità

• 100 g acciughe sotto sale



Frullare le patate e le acciughe sottosale con un robot da cucina fino a ottenere un composto omogeneo. Incorporare il burro a pomata. Mettere in un sac à poche. Far riposare in frigo per un’ora circa. Stendere la pasta allo spessore di 1 mm. Coppare dei cerchi con il disco da 5 mm e formare dei tortelli.

INSALATA DI MISTICANZA

• 20 g cicoria

• 20 g tarassaco

• 5 g fiori tarassaco

• 5 g fiori borragine

• 10 g rucola selvatica

• 5 g fiori di rucola selvatica



Lavare le foglie e mondarle se necessario. Asciugarle bene. Tagliarle a julienne sottilissima. Aggiungere i fiori e conservare.



FINITURA

• 1 bergamotto

• q.b. olio evo taggiasco



Cuocere i tortelli in abbondante acqua salata per 2 minuti. Scolarli e condirli con olio evo taggiasco. Disporre i tortelli alla base del piatto. Aggiungere qualche goccia di succo bergamotto, l'insalata condita con pochissimo olio e terminare con una grattugiata di scorza di bergamotto.

