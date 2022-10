Ingredienti (per 4 persone):

320 grammi di Riso Carnaroli Riserva San Massimo

500 grammi di funghi galletti

2 litri di brodo vegetale

100 grammi di Parmigiano Reggiano Dop

50 grammi di fondo bruno di vitello

120 grammi di burro

20 grammi di aceto bianco

1 piccolo scalogno

Vino bianco e olio evo q.b.

Foglie verdi di guarnizione

Riso Carnaroli ai galletti e fondo bruno di vitello

Pelare e tritare finemente lo scalogno e soffriggere in padella con poco olio evo , aggiungere 200 grammi di galletti precedentemente tagliati in piccoli pezzi . Rosolare , bagnare con poco brodo , portare a cottura , frullare e filtrare in modo da ottenere una crema liscia ed omogenea. Aggiustare di sale.In una casseruola tostare il riso. Aggiungere sale q.b. Bagnare con vino bianco e farlo evaporare completamente .Iniziare a bagnare con il brodo vegetale fino a portarlo a 5 minuti dalla fine della cottura (totale cottura 18 minuti). A questo punto unire la crema di galletti precedentemente preparata , e ultimare la cottura. Mantecare con burro, aceto, Parmigiano Reggiano e un cucchiaio di fondo bruno.A parte saltare rapidamente i galletti rimanenti con olio e sale.

Impiattamento

In una fondina, adagiare il riso mantecato all’onda. Decorarlo con i funghi galletti saltati all’olio, qualche goccia di fondo bruno e qualche foglia di guarnizione verde.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.