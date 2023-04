Carnaroli in risotto al pomodoro, limone e bottarga

Carnaroli in risotto al pomodoro, limone, bottarga e crudo di gamberi rossi di Mazara



Ingredienti per 10 persone

Salsa ristrettissima di pomodori I Pelati Cirio Alta Cucina

600 g pomdori "I Pelati Cirio Alta Cucina"

3 cl olio evo

40 g sale fino

25 g scalogno

50 g burro



Brodo vegetale e carnaroli in risotto

20 g cipolla

20 g carote

20 g sedano

25 g sale fino 150

50 g Grana Padano grattugiato

5 cl vino bianco secco

280 g riso carnaroli

50 g olio evo



Confettura di limoni a crudo

4 limoni non trattati

350 g saccarosio

g sale fino



Gamberi rossi di Mazara

8 gamberi rossi di Mazara

3 cl olio evo

10 g sale fino alle alghe

2 g finocchietto selvatico



Per guarnire

50 g bottarga di muggine

q.b. nasturzio

q.b. crescione

q.b. pesco

Tritare finemente lo scalogno, rosolare in olio evo, imbiondire e aggiungere i pomodori pelati. Salare e cuocere a fiamma bassissima al fine di ottenere un sugo ristrettissimo. Frullare e setacciare.Mondare e tagliare le verdure in piccoli pezzi. Realizzare un brodo vegetale classico partendo rigorosamente da acqua fredda con l'aggiunta di ghiaccio. Tostare il riso carnaroli all'interno di una casseruo­ la con dell'olio evo, sfumare con il vino bianco secco, e cominciare la cottura con il brodo vegetale. Cuocere per 10 minuti, aggiungere il sugo ristrettissimo di pomodoro e aggiustare di sale. A cottura ultimata lontano dal fuoco mantecare con burro e Grana Padano.Sgusciare ed eviscerare i gamberi avendo cura di tenere da parte i carapaci che saranno successivamente essiccati in forno alla temperatu­ ra di 70°C per 3 ore. Frullare i carapaci al fine di ottenere una polvere sottilissima. Tagliare i gamberi in tre e condire con il sale alle alghe, il finocchietto selvatico e l'olio evo.Lavare i limoni, asciugarli e tagliarli in quattro. Disporre i limoni all'interno di un sacchetto sottovuoto con il sale e lo zucchero precedentemente miscelati. Lasciare maturare per 10 giorni frullare e setacciare.Al termine della preparazione disporre la bottarga sulla superfice del risotto insieme ai fiori e le erbe aromatiche.Disporre la confettura di limoni sul piatto di portata, adagiare successiva­ mente il risotto. Proseguire disponendo 5 pezzi di gambero per piatto, la bottarga, fiori e erbe aromatiche.

