Girasoli di mascarpone e noci con crema di speck e pere

Ricetta di di Marco Tomasi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Girasoli di mascarpone e noci

30 pz Girasole ripieno di mascarpone e noci Surgital - Laboratorio Tortellini

100 g burro

50 g noci



Crema allo speck

300 g panna

50 g speck



Pere e mostarda

1 pera williams

30 g mostarda di pere mantovana



Germogli

30 g erbe aromatiche



Preparazione

Girasoli di mascarpone e noci

Cuocere i girasoli per S minuti in acqua bollente salata. Scolarli e mantecarli in una padella con il burro e le noci tritate.



Crema allo speck

Macinare finemente lo speck e rosolarlo in padella, aggiungere poi la panna e ridurre leggermente il composto, filtrare con un colino, così da ottenere una salsa cremosa.

Pere e mostarda

Frullare la mostarda di pere e aggiungere le pere tagliate a cubetti.



Germogli

Utilizzare le erbe aromatiche per decorare il piatto.



Servizio

Disporre la salsa nel piatto, adagiarvi i ravioli e terminare con una piccola quantità di pera e mostarda. Decorare con erbe aromatiche.

