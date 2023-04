Risotto con salsiccia di Mora Romagnola e formaggio di fossa

Ingredienti per 10 persone

Risotto al Sangiovese

400 g riso vialone nano

30 g burro

3 l brodo di carne

100 g Parmigiano Reggiano

50 ml vino rosso Sangiovese

3 g pepe nero

100 ml riduzione al vino sangiovese

40 g burro acido per mantecare

70 g burro per mantecare



Salsiccia in padella

200 g salsiccia di Mora Romagnola Marr



Salsa al formaggio di fossa

1 l latte

30 g burro

30 g farina 00

100 g Parmigiano Reggiano

100 g formaggio di fossa

q.b. sale

q.b. pepe



Per guarnire

erbe aromatiche





Risotto con salsiccia di Mora Romagnola, Sangiovese e salsa al formaggio di fossa

Tostare il riso con il burro in una casseruola, sfumare con il vino rosso, portare a cottura con il brodo come un classico risotto. Mantecare con il burro acido, burro, Parmigiano Reggiano, riduzione al Sangiovese, sale e pepe.Eliminare il budello dalla salsiccia di mora Marr, impastarla e cuocerla rapidamente in padella antiaderente sgranandola con una frusta.Creare una besciamella con latte burro e farina. Fuori dal fuoco aggiungere i due formaggi grattugiati, bilanciare di sale e pepe. Passare allo chinoise.Decorare il piatto con le erbe aromatiche.lmpiattare il risotto adagiando sopra la salsa al formaggio di fossa e la salsiccia di mora romagnola sgranata e rosolata, terminare con le erbe aromatiche.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.