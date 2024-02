Panna cotta al peperoncino e cioccolato croccante su purea di frutto della passione

Panna cotta al peperoncino e cioccolato croccante su purea di frutto della passione.

Con l'avvicinarsi della festa degli innamorati, Unilever Food Solutions propone agli chef due proposte dolci per la carta dei dessert di San Valentino: la Panna cotta al peperoncino e cioccolato croccante su purea di frutto della passione. L'abbinamento dolci e peperoncino è stato sdoganato negli ultimi anni. In realtà il binomio dolce - piccante è gradito da parecchi secoli al palato dell'uomo: pare infatti che anche i Maya consumassero una bevanda a base di semi di cacao, acqua, vaniglia e peperoncino. La Panna cotta al peperoncino e cioccolato croccante su purea di frutto della passione in particolare è realizzata con Carte D'Or panna cotta, il preparato di qualità eccellente, pratico e sicuro, che permette di realizzare in poco tempo uno tra i dessert più amati dagli italiani, da oggi senza glutine. Versatile e facilmente personalizzabile, il preparato per panna cotta ha un gusto autentico e una consistenza che dura a lungo.

ingredienti per 24 persone

Per il procedimento:

1 l latte

1 l panna fresca

3 peperoncini freschi

Una busta di preparato Carte D'Or per panna cotta

Per l'assemblaggio finale:

200 g purea di frutto della passione

500 g cioccolato fondente fuso

1 kg Carte D'Or Topping Fregola

Polvere di peperoncino

Preparazione:

Scaldare il latte aggiungendo i peperoncini freschi interi. Filtrare e procedere a preparare la Panna Cotta Carte D'Or, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Versare il composto all'interno di stampi sferici e abbattere di temperatura a -18.

Sformare la panna cotta e rivestirla con il cioccolato fondente fuso, lasciare indurire. Versare la purea di frutto della passione e il topping alla Fragola Carte d'Or al centro del piatto e battere con un cucchiaio per dare un effetto schizzato. Adagiare la Panna Cotta e spolverare con il peperoncino.

