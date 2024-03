La ricetta per la Pasquetta 2024: Polpette di melanzane alla livornese con cecina

Place of Charme, catena di hotel 4 stelle e ristoranti, propone due ricette semplici, ma croccanti e gustose che uniscono il comfort delle polpette (di melanzane) e il sapore delicato dei carciofi e della menta all’abbraccio tradizionale della cecina.

Polpette di melanzane alla livornese con cecina del ristorante Place of Charme

Polpette di melanzane alla livornese con cecina.

A cura dello chef Giovanni Saviano, ristorante Place of Charme all'hotel Borgo di Cortefreda a Barberino Tavarnelle (Fi).

Ingredienti per 4 persone:

Per la cecina:

250 g di farina di ceci

750 ml di acqua

10 g di sale

60 g di olio

Per le polpette di melanzane:

450 g di melanzane intere

120 g di patate

80 g di pane raffermo

250 g di polpa di pomodoro

sale q.b.

pepe q.b.

prezzemolo

aglio

Procedimento

Per la preparazione della cecina, aggiungere il sale alla farina di ceci, incorporare l'acqua e poi l'olio. Mescolare bene il tutto e lasciar riposare per 12 ore. Successivamente, cuocere il composto a 200 gradi per 15 minuti.

Per preparare le polpette, cuocere la melanzana intera con la buccia in forno per 18 minuti a 160 gradi. Una volta cotta, eliminare la pelle e batterla a coltello. Bollire le patate senza buccia e, una volta cotte, schiacciarle. Ammollare il pane raffermo e strizzarlo bene.

Una volta completati questi passaggi, unire le melanzane alle patate, aggiungere il pane raffermo ammollato, il sale, il pepe, il battuto di aglio e prezzemolo e amalgamare il composto. Formare quindi delle polpette, infarinarle e poi passarle nel pangrattato.

Nel frattempo, preparare il sugo alla livornese: 250gr di polpa di pomodoro, un aglio in camicia e prezzemolo battuto. Cuocere il tutto per 5 minuti in modo che rimanga morbido. A questo punto, friggere le polpette per 2/3 minuti e poi cuocerle nel pomodoro per 10 minuti.

Una volta pronto, impiattare.

