Triglia in crosta di pane, salsa all'aglio di Nubia e pesto di uvetta e pinoli

Triglia Eviscerare, squamare e sfilettare la triglia. Mettere il filetto in un sacchetto sottovuoto e cuocere a vapore a 70°C per 3 minuti. Passare il filetto nella farina, poi nell'uovo sbattuto e infine nel pane panko precedentemente condito con zeste di lime, zeste di limone e polvere di cappero. Friggere in olio di semi a 180°C per 2 minuti.