Grana Padano Dop brilla alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi

Alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Paris 2024 Grana Padano Dop sarà rappresentante della cultura e del gusto caseario nel menu di Casa Italia, affidato al suo brand ambassador Davide Oldani.

Grana Padano Dop: nel 2023 ne sono state lavorate 5.456.500 forme

«Dove l’Italia fa battere il cuore, c’è il Grana Padano Dop a sostenerla, campione planetario del gusto e nella genuinità dell’alimentazione – commenta il presidente del Consorzio Renato Zaghini – Vivremo passioni forti vicini ad atlete e atleti azzurri e siamo fiduciosi nei loro successi. Così come ci auguriamo che nel 2024 anche il Grana Padano potrà coglierne uno importante: vedere la metà della propria produzione venduta all’estero, a riconoscimento della forza del saper fare italiano».

Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela Grana Padano Dop

Grana Padano Dop, una grande emozione italiana

A Parigi si celebrerà anche un passaggio di testimone tra i giochi in Francia e quelli in Italia con l’appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che vedrà come sponsor il Consorzio di tutela Grana Padano Dop. Fino all’11 agosto, ultimo giorno di gare, sarà proiettato il video della campagna di comunicazione dedicata a questa grande emozione italiana.

Ad aggiungere fascino alle due settimane olimpiche la location di Casa Italia, nel cuore di Bois de Boulogne, nel padiglione dove il 23 giugno 1894 si svolsero i festeggiamenti dopo l’annuncio del barone Pierre de Coubertin della nascita delle Olimpiadi moderne, che si sarebbero disputate due anni dopo ad Atene per la prima volta.