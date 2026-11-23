La coscia di agnello irlandese ripiena è un secondo piatto di carne pensato per le occasioni conviviali e i pranzi delle feste. La preparazione prevede una farcitura a base di lardo, pancarrè tostato, aglio, prezzemolo e timo, arricchita da una nota di succo di limone che contribuisce a bilanciare il gusto del ripieno. La coscia, privata dell'osso finale e farcita, viene avvolta nella rete di agnello e lasciata riposare in frigorifero prima della cottura in forno. La lunga permanenza a temperatura moderata e il successivo riposo della carne permettono di ottenere fette morbide e saporite, da accompagnare con un contorno a scelta.
CUCINA DELLE FESTE
Agnello irlandese ripieno al forno: una ricetta per il pranzo di Natale
La coscia di agnello ripiena è un secondo piatto delle feste farcito con lardo, pancarrè, aglio ed erbe aromatiche. Cotta al forno, si serve a fette con un contorno a scelta
Preparazione
Tostare leggermente ciascuna fetta di pancarrè da ambo i lati, quindi farle raffreddare.
Con un coltello, tritare molto finemente il lardo insieme alle erbette, all’aglio e al pancarrè tostato. Condire il ripieno con un po’ di succo di limone e amalgamare bene.
Incidere la coscia di agnello e rimuovere l’osso finale, vicino all’anca.
Inserire il ripieno all’interno della coscia e avvolgerla attentamente con la rete, senza aggiungere ulteriori condimenti.
Lasciare riposare la coscia in frigorifero per circa 2 ore, quindi toglierla dal frigorifero 30 minuti prima della cottura.
Cuocere la coscia in forno a 180-190°C per circa 1 ora e 10 minuti se pesa 1,5 kg, oppure 1 ora e 20 minuti se pesa 1,8 kg.
Una volta cotta, togliere la coscia dal forno, coprirla con un canovaccio e lasciarla riposare per almeno 1 ora.
Tagliare la carne a fette di circa 1-1,5 cm di spessore e servire con un contorno a scelta.
Conservazione
Conservare in frigorifero per un massimo di 4-5 giorni. Per riscaldare la carne, utilizzare il forno a una temperatura non superiore a 100°C oppure riscaldarla direttamente in padella.
Variante senza glutine
Per una versione senza glutine, sostituire il pancarrè con pane senza glutine o pane a base di farina di mais.
Commento dello chef
Lo chef Cassarino ha scelto l’agnello irlandese per il suo gusto delicato che ben si adatta a diversi palati. Una preparazione perfetta per un pranzo degli auguri o una cena natalizia.
Una ricetta dello chef Francesco Cassarino, membro dello Chefs’ Irish Beef Club di Bord Bia, ideale per un pranzo natalizio o un'occasione speciale.