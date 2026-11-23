La coscia di agnello irlandese ripiena è un secondo piatto di carne pensato per le occasioni conviviali e i pranzi delle feste. La preparazione prevede una farcitura a base di lardo, pancarrè tostato, aglio, prezzemolo e timo, arricchita da una nota di succo di limone che contribuisce a bilanciare il gusto del ripieno. La coscia, privata dell'osso finale e farcita, viene avvolta nella rete di agnello e lasciata riposare in frigorifero prima della cottura in forno. La lunga permanenza a temperatura moderata e il successivo riposo della carne permettono di ottenere fette morbide e saporite, da accompagnare con un contorno a scelta.