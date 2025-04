Agnello irlandese, zucchine, kaffir lime, yogurt, Sauternes

Le caratteristiche organolettiche dell'Agnello irlandese dipendono dal metodo di allevamento tradizionale in armonia con la natura: grazie all’alimentazione Grass Fed, la carne di agnello irlandese è ricca di proprietà nutritive e ha un gusto del tutto autentico, grazie alla presenza di una varietà di erbe autoctone presenti nei rigogliosi prati verdi in cui questi animali pascolano tutto l’anno.

Preparazione

1 Lavorare la sella d’Agnello Irlandese, ricavarne il controfiletto, il filetto e le costolette. Conservare i ritagli delle lavorazioni.

Consiglio

1 Per i meno esperti chiedere direttamente al proprio macellaio di lavorare la sella per ricavarne i tagli necessari per la ricetta.

Per il fiore di zucca farcito

1 Passare al tritacarne i ritagli, aggiungere il resto degli ingredienti e mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea, farcire il fiore di zucca e lasciar riposare in frigo.

Per l’olio di kaffir lime

1 Inserire gli ingredienti in un pentolino, tritare con un frullatore a immersione, spostare sul fuoco, portare a bollore e cuocere per 3 minuti, filtrare e raffreddare.

Per le zucchine

1 Tagliare a strisce due zucchine, scaldare l’olio fino a 80°C e inserire le porzioni di Zucchine, portare a

cottura.



2 Tagliare finemente le rimanenti zucchine, inserire in una casseruola con sale e un filo di olio Evo, appena

inizia a sfrigolare, coprire col brodo, cuocere fino a ridurre l’ultimo di metà, frullare ottenendo una purea.

Per il gel di Sauternes

1 In un pentolino mescolare l’agar agar, portare a bollore e far sobbollire per 2 minuti. Raffreddare il composto, frullare e passare a setaccio.

Per il condimento allo yogurt

1 Condire ed emulsionare lo yogurt greco con olio evo, sale e pepe nero.

Per Finire

1 Scaldare l’agnello dal lato della pelle fino a che si sciolga il suo stesso grasso e sia rosolato, girare la carne, aggiungere una noce di burro, timo e rosmarino e nappare la carne per 2 min circa, inserire il tutto in forno a 180°C per circa 8/10 minuti con il fiore di zucca oliato e salato.