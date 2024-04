Anguilla caramellata in carpione

Anguilla caramellata in carpione.

Lo chef Ivan Maniago del ristorante Impronta d'Acqua di Cavi di Lavagna (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Anguille 4

Sale qb

Pepe qb

Aglio qb

Limone 1 scorza

Prezzemolo qb

Per il carpione:

Aceto bianco 1500 ml

Vino bianco 1500 ml

Zucchero 200 g

Sale 30 g

Pepe nero in grani 20 g

Chiodi di garofano 10

Alloro 2 foglie

Cannella 2 stecche

Cipolle di Tropea 10

Per il fondo di cipolla:

Cipolle bianche 20

Per l’agrodolce di cipolla:

Zucchero 300 g

Alloro 2 foglie

Cipolla 1

Vino bianco 2000 ml

Chiodi di garofano 10

Aceto 200 ml

Per l’impiattamento:

Alloro qb

Uvetta qb

Pinoli tostati qb

Menta qualche foglia

Preparazione

Decapitate ed eviscerate le anguille, poi lasciatele riposare per 24 ore in frigo. Stilettatele e conditele con sale, pepe, aglio tritato, scorza di limone tritata e prezzemolo. Arrotolatele su se stesse e legatele: cuocete in forno a 200 °C per 40 minuti. Una volta cotte, lasciatele riposare per almeno 7 giorni.

Per il carpione, fate bollire i liquidi con lo zucchero, il sale e le spezie. Inserite poi le cipolle tagliate sottili e spegnete il fuoco. All’interno del liquido mettete le anguille fino al completo raffreddamento della soluzione.

Per il fondo di cipolla, pulite e mondate 10 cipolle e confezionate un classico brodo di sole cipolle, che stringete al 50% e poi filtrate. Tostate alla griglia le cipolle restanti che poi inserite nel brodo e rabboccate, per stringere e filtrate come le altre. Riducete a consistenza demi glacé il brodo, sfruttando gli zuccheri naturali delle cipolle.

Per l'agrodolce di cipolla, portate a bollore tutti gli ingredienti e riducete al 50%, poi filtrate e riducete tutto a consistenza caramello.

Tagliate le anguille in cilindri di 1,5 cm e caramellate con lo zucchero e con l’aiuto di un cannello da crème brûlée. Condite con gli ingredienti dell’impiattamento unendo il fondo ristretto di cipolla e il suo agrodolce.

