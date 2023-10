Animelle panate alla cacciatora, bagna cauda e agretti

Animelle panate alla cacciatora, bagna cauda e agretti.

Ricetta di Andrea Pasqualucci del Ristorante Moma (1 stella Michelin) e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti per 4 persone



Per le animelle:

400 g animelle

1 cucchiaio semi di coriandolo

15 g zenzero a fettine

5 g pepe nero in bacche

2 fette di limone

1 spicchio d'aglio

Farina

Uovo

Pan Grattato

Sciacquare sotto acqua corrente le animelle, cuocere sottovuoto a vapore a 60° per 1 ora e 30 con il coriandolo, zenzero, pepe nero, limone e aglio. Pulire le animelle dalla pellicina esterna, sciugarle bene e panarle con farina, uovo e pangrattato macinato grossolanamente.

Per la cacciatora:

1 l di fondo di vitello

20 g aghi di rosmarino

8 alici

10 spicchi d'aglio

70 g aceto bianco

Rosolare l’aglio a fettine dell’olio, aggiungere le alici e il rosmarino, sfumare con l’aceto di vino e aggiungere il fondo di vitello. Insaporire per 30 minuti e filtrare.

Per la bagna cauda:

300 g burro salato

300 g burro dolce

6 alici

4 noci

10 g soja

15 spicchi di aglio puliti senza anima

Sbianchire l’aglio nel latte per 5 volte partendo sempre da freddo.

Cuocere il burro salato, le alici, le noci, l’aglio sbianchito e la soja sottovuoto a vapore per 1 ora e 30 a 65°. Frullare tutto al bimby aggiungendo il burro dolce freddo. Passare alla chinoise.

Per gli agretti:

Sbianchire in acqua e sale gli agretti e freddare in acqua e ghiaccio. Asciugare e condire con olio e sale.

Friggere le animelle in padella con il burro chiarificato e della lavanda fresca. Lasciar riposare per 3 minuti le animelle, tagliarle in 3 parti e salarle.

Impiattare la bagna cauda e la salsa cacciatora sul fondo del piatto e finire con le animelle e gli agretti.

