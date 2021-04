Farifrittata vegana con asparagi, agretti e cipollotto rosso

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 11:15

Farifrittata con asparagi, agretti e cipollotto rosso

I

200 g farina di ceci

500 ml acqua

6-8 asparagi

200 g agretti

2 cipollotti rossi

5 g lievito alimentare

olio evo q.b.

sale e pepe q.b.

In una ciotola amalgamiamo con una frusta la farina di ceci, l’acqua, il sale, il pepe e il lievito alimentare avendo cura di eliminare tutti i grumi.Puliamo gli agretti privandoli della parte finale, eliminiamo i residui di terra sotto l’acqua corrente e facciamoli sbollentare 5 minuti in acqua salata, scoliamoli e mettiamoli da parte.Puliamo gli asparagi privandoli della parte più dura e facciamoli sbollentare nella stessa acqua dove abbiamo cotto gli agretti per 15-20 minuti.Puliamo ora i cipollotti eliminandone le estremità, tagliamoli a rondelle sottili e facciamoli rosolare 2-3 minuti con un paio di cucchiai d’olio in una padella antiaderente dal diametro di circa 24-25 cm. Aggiungiamo gli agretti e lasciamo insaporire per un altro paio di minuti.Ora versiamo l’acqua e la farina in padella, prendiamo gli asparagi che avevamo messo da parte e disponiamoli in maniera omogenea sulla superficie della farifrittata. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso per 10-15 minuti o fino a quando la superficie non si sarà quasi del tutto asciugata.A questo punto giriamo la farifrittata aiutandoci con il coperchio e facciamo cuocere l’altro lato per altri 10 minuti.Può essere servita sia calda che a temperatura ambiente.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer