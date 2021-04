Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 11:14

Q

Un menu per le feste 100% veg

Scelta che va bene alla salute, agli animali e al pianeta

Vegano: non solo insalata…

Menu di Pasqua in chiave veg

Ravioli ai semi di papavero ripieni di ricotta di mandorle e spinaci di Veggie Situation

Sedici ricette per la Primavera

Senza uova come si fa?

La crostata di mele veg di Taste & Soul

Dolci vegani e buoni: si può

Le ricette

ualcosa sta finalmente cambiano. Ed è messo nero su bianco. Perché sebbene continuino a crescere ie nel mondo e la scienza abbia, da tempo, confermato la validità di questo(ovviamente se ben bilanciato, ma questo vale anche per onnivori e vegetariani) anche nei, è solo negli ultimi tempi che sta maturando la coscienza collettiva che un’alimentazione con menosia il futuro. O, se vogliamo, un ritorno alla vera Dieta mediterranea . Tant’è che un’insegnante di(con oltre 437mila followers su Instagram e 371mila su YouTube)è stata inserita da Forbes Italia tra i primi 100 under 30 «leader del futuro».Un successo non solo individuale, ma collettivo per tutti coloro che hanno deciso di eliminare i, indipendentemente dai motivi, e per una scelta alimentare che fa bene anche allaall’E che, diciamola, tutta, è anche buona. Passati i tempi, infatti, in cui la maggior parte degli scettici di fronte a unstorceva il naso e cedeva mangiasse solo insalata ebollita.E tradella” e veri propri, in primis insegnano) c’è davvero l’imbarazzo della scelta.Provare per credere. E perché non cimentarsi subito con la prossima, con, sani e anche facili da preparare ideali per fare il pieno di salute in questa? Con questo obiettivoha unito 8e influencer diper preparare il ricettario definitivo per lae scaricabile online.L’obiettivo, in questo 2021 ancora di, di aggiungere alla festa un significato in più: pensare al Pianeta e all’impatto che possiamo avere sulla natura, per un futuro più sostenibile e soprattutto piùPerché se, da una parte, i consumi disono scesi molto negli ultimi anni, ci sono ancora tanti passi da fare per comprendere che la tradizione più rinnovarsi.Cosa mangiare dunque? Ecco, tutte 100% a base vegetale per un: dadicon la crostata di mele , adicon iripieni di ricotta di mandorle e spinaci, passando per rivisitazioni come il “”, la versione veg didel tradizionale vitello tonnato.E per accontentare i più tradizionalisti,, specializzata in alimentazione Plant-Based, suggerisci dei trucchi infallibili per avvicinarsi ai gusti “conosciuti”.Così per chi si domanda cosa farà senza lee la tradizionale frittata di Pasquetta ecco la soluzione: lache con le giuste accortezze è perfetta preparare delle “” senza uova incredibilmente gustose, soprattutto se farcite con della verdura ripassata, come cime di rapa o carciofi: «Un piccolo utilissimo segreto – spiega - è quello di aggiungere un pizzico di, detto anche “sale nero indiano”: il suo contenuto di zolfo lo rende un ingrediente interessantissimo, che conferisce l’aroma di uovo alle nostre preparazioni - mi raccomando però, utilizzatelo senza esagerare».Perché non optare poi per una? Ad esempio, di funghi porcini e nocciole, da farcire con del formaggio vegetale per renderla cremosa e avvolgente.«Altro ingrediente che ci aiuterà a sostituire le uova nel nostro menù sarà la “” spiega la nutrizionista - si tratta semplicemente dell’che, una volta montata e addolcita, si presterà da base per delletotalmente vegetali o per rendere più soffici i nostri».E i dolci? In “aiuto” dei vegani orami ci sono in commercio innumerevoli prodotti senza ingredienti di origine animale, dallaalle uova di cioccolato . Ma anche se vogliamo farli in casa non c’è alcun bisogno di ricorrere ai prodotti animali: «Pensate, ad esempio, alla: per realizzarla in chiave 100% vegetale potremo utilizzare una farina integrale o semintegrale, addolcendo la frolla con zucchero di canna non raffinato e ammorbidendola con olio di semi di girasole o con della margarina vegetale senza grassi idrogenati al posto del burro. Potrete usare i vostri aromi preferiti (come la scorza di agrumi non trattati) e farcirla con una delicata ricotta di mandorle, leggera e versatile, guarnendo il tutto con golose gocce di cioccolato fondente o con la più classica frutta candita, se siete amanti dei sapori tradizionali», suggerisce la nutrizionista.Tentar non nuoce, no?Hummus di faveRavioli sardi con ripieno di patataSpaghetti di mais con agretti su letto di crema di rape rosseMezzelune ai semi di papavero ripiene di ricotta di mandorle e spinaciConchiglioni ripieni di Tofu e spinaciPolpette di lenticchie al pomodoroPolpette di riso e verdure con maionese al prezzemoloSeitan “Stonato”Crostata pere e cioccolatoCrostatine di fragole gluten freeTorta di carote gluten free con crema di anacardi