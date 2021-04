Pubblicato il 01 aprile 2021 | 16:01

Olive all’Ascolana vegan

50 olive verdi grandi

200 g di seitan al naturale

1/4 di cipolla

1 carota piccola

salsa di soia o tamari q.b

vino bianco q.b

1-2 chiodi di garofano

noce moscata q.b.

pepe q.b.

sale q.b

olio evo q.b.

50 g di farina di ceci

70 ml di acqua

farina q.b. (farina di riso per versione senza glutine)

pan grattato (farina di mais a grana media per versione senza glutine)

pizzico di scorza di limone grattugiata (facoltativo)

Prepariamo un soffritto pelando e tagliando grossolanamente una carota piccola e un quarto di cipolla della qualità che preferite.Tagliamo grossolanamente anche 200 g di seitan al naturale. Vi consiglio di sbollentarlo precedentemente per 5 minuti, lo renderà più morbido. Per una versione senza glutine potete usare la soia disidratata.Scaldiamo un filo d’olio extra vergine di oliva in una padella antiaderente, e facciamo rosolare qualche minuto la cipolla insieme alla carota e se li avete anche uno o due chiodi di garofano.Aggiungiamo il seitan, giriamo il tutto, aggiungiamo un goccio di salsa di soia (o di salsa Tamari per una versione senza glutine).Sfumiamo poi con mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciamo cuocere a fuoco dolce per 10-15 minuti fino a quando non si saranno ammorbidite le carote. Poi lasciamo raffreddare completamente.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer