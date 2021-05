Pubblicato il 18 maggio 2021 | 11:01

Paesaggio interiore - Primavera - foto Lucio Elio

imchi alla coreana con grano saraceno ben arrostito, salsa bearnese di carciofi, pesto di erbe, mousse di pomodoro arrostito e una pioggia di erbe400g grano saraceno800g acqua30g olio semi4g sale400g pomodori datterinoun pizzico di origanoun rametto rosmarino3g sale300g cavolo cappuccio o cinese100g sedano20g zenzeroun pizzico di peperoncino200g carote5g saleq.b paprika italiana100g porro200g pisellini freschi200g edamame100g latte di mandorla 170g olio di semi di girasole deodorato25g succo di limone 150g basilico 100g prezzemolo 50g foglie di sedano150g purea di cavolfiore30g olio evo10g olio semi girasole200g porro 150g sedano rapa300g carciofi80g vino biancoun rametto di timoErbe spontaneeFiori eduliEsecuzione1. per il saraceno, cuocerlo all’orientale per 16 minuti, condirlo con un filo d’olio e arrostirlo in forno a 230°C per 15 minuti. Sgranarlo con una forchetta.2. Per il kimchi, tagliare grossolanamente il cavolo, massaggiarlo con il sale, quando avrà prodotto la sua acqua per effetto osmotico del sale condirlo con le spezie e le altre verdure a julienne, riporlo in un vaso di vetro e pressarlo fino a far emergere il liquido, introdurre un peso per mantenere il cavolo sommerso. Lasciare tre giorni fuori dal frigo e poi conservarlo a +4.3. Per la mousse di pomodoro, condire i datterini e arrostirli a 180°C per 20 minuti, trasferire l’acqua in un biberon e emulsionare la polpa al blender.4. Per le verdure, scottare le edamame in acqua salata per 2 minuti e raffreddarle velocemente, spellarle e metterle da parte. Procedere in maniera simile con i pisellini ma senza pelarli. Fare una concassè con il porro e la carota, soffriggerli leggermente e introdurre il kimchi battuto a coltello, le edamame e i pisellini, sfumare con un goccio di acqua di pomodoro e mescolare il tutto con il saraceno.5. Per la maionese, emulsionare il latte con il succo e il limone e montare con olio a filo come una maionese tradizionale.6. Per il pesto, scottare il basilico e le altre erbe in acqua salata per 30 secondi, raffreddarlo velocemente ed emulsionarlo con la purea e gli altri ingredienti7. Per la bernese, pulire e mondare le verdure, tagliarle a mirepoix e stufarle dolcemente per 20 minuti sfumando immediatamente con il vino bianco, frullarli al blender e passarli al colino fine.8. Disporre alla base del piatto il saraceno ben condito, in una forma a disco, decorare la superficie con le salse, le erbe e i fiori. Versare nel servizio di sala, la bernese al centro del piatto.