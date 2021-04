Pubblicato il 02 aprile 2021 | 16:04

Torta pasqualina veg

400 g farina

200 g acqua

un pizzico di sale ed un goccio di olio evo

1,5 Kg di spinaci

200 g formaggio vegetale

40 g lievito in scaglie

due cucchiai di farina di ceci mischiata con due cucchiai di acqua

100 g di zucca mantovana

noce moscata q.b.

sale ed olio evo q.b.

Prepariamo il nostro impasto mescolando tutti gli ingredienti e una volta ottenuta una palla soda facciamolo riposare in frigo avvolto in una pellicola. Non dovrà essere troppo colloso ma neanche troppo duro.Stufiamo gli spinaci in padella, facendoli asciugare per bene. Cuociamo in forno la zucca mantovana, con la buccia e spennellata di un filo d’olio ed un pizzico di sale. Quando le nostre verdure saranno cotte, aggiungiamo un pizzico di noce moscata agli spinaci, il formaggio vegetale ed il lievito in scaglie, ed infine la farina di ceci mescolata all’acqua. Facciamo raffreddare tutto.Prepariamo una tortiera foderata di carta forno, e stendiamo il nostro impasto su un ripiano infarinato, dividendolo in due parti. Stendiamo una parte di impasto sul fondo facendolo trasbordare dai bordi, poi punzecchiamolo con una forchetta e ricopriamolo con il ripieno che si sarà raffreddato e che stenderemo per bene. Priviamo la zucca della sua polpa e mettiamola in un piatto, schiacciandola con una forchetta, aggiustando di sale ed olio, fino ad ottenere un composto più o meno omogeneo. Formiamo delle quenelle con la zucca, e mettiamole in modo circolare sulla nostra torta.Ricopriamo la torta con il secondo disco di impasto, e chiudiamola bene sui bordi.Cuociamo in forno a 190 gradi per 30-40 minuti e poi serviamola tiepida, facendola raffreddare almeno un’ora prima di tagliarla, ancor meglio sarà prepararla qualche ora prima, e scaldarla in un secondo momento.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer