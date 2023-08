Bavarese alla vaniglia senza glutine e senza lattosio

Bavarese alla vaniglia senza glutine e senza lattosio.

Un dolce sano e gluten free in questa ricetta di Marcella Schillaci del Ristorante Bistrot Lo Zero a Montespertoli (Fi) e socia Euro-Toques Italia.

Ingredienti:

80 g tuorli

200 g latte di soia

80 g zucchero

250 g panna vegetable

Gelatina vegetale

Baccello di vaniglia

Namesake al cioccolato fondente

200 g cioccolato fondente al 75%

40 g glucosio

125 g latte di soia

Gelatina vegetale

200 g panna vegetale

Pricedimento:

Fare una crema inglese con tuorli, zucchero, latte e vaniglia

Unire la gelatina, far freddare e incorporate la panna.

Per la namelaka:

Scalare il latte e unire al cioccolato e al glucosio.

Far raffreddare, versare la panna fredda e la Gelatina.

Far riposare una notte.



Per guarire utilizzare una confettura a piacere e della frutta fresca.

