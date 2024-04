bottone di pane, melanzana bbq e acciuga

Bottone di pane, melanzana bbq e acciuga.

Lo chef Daniele Rebosio del ristorante Hostaria Ducale di Genova, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Per la pasta di pane:

Pane grattato 500 g

Faina “00” 250 g

Uova 200 g

Parmigiano grattugiato 120 g

Sale 15 g

Acqua 500 g

Per la melanzana bbq:

Melanzane viola 4

Sale qb

Limone qb

Per l’acciuga curata:

Acciughe fresche 10

Sale 400 g

Zucchero 400 g

Per la salsa verde:

Prezzemolo in foglie 200 g

Pinoli 125 g

Colatura di alici 50 ml

Zeste di limone qb

Ghiaccio 100 g

Acqua 30 ml

Per il cremoso di pinoli:

Pinoli 400 g

Acqua 200 g

Glucosio 30 g

Latte 60 ml

Panna 60 ml

Sale 3 g

Gelatina 2 fogli

Per il dressage:

Fiore qb

Foglia di cappero qb

Preparazione

Iniziare unendo tutti gli ingredienti per la pasta e impastandoli nella planetaria. Una volta fatto ciò, mettere il tutto sottovuoto.

Per la melanzana bbq, cuocere le melanzane intere nel Green Egg per circa 40 minuti a fuoco vivo. Cambiare poi modalità e lasciare affumicare le verdure per altri 20 minuti. Ricavare la polpa, scolare nell’etamina e infine condire con sale e zeste di limone quanto basta.

Per l'acciuga curata, pulire il pesce e aprire ciascuna acciuga a libro. Mettere i filetti sotto sale e zucchero per circa 60 minuti. Una volta trascorsi, togliere la marinatura, abbattere e coppare.

Per la salsa verde, sbollentare le foglie di prezzemolo e strizzatele. Dopodiché frullarle con gli altri ingredienti nel bimby.

Per il cremoso di pinoli, mettere i pinoli e l’acqua nel pacojet. Congelare poi il tutto e pacossarlo di modo da raggiungere una morbida purea. Scaldare a parte gli altri ingredienti e sciogliere i due fogli di gelatina. Frullare poi nel bimby fino a raggiugere la giusta consistenza.

Per il dressage, formare i bottoni con l’impasto e cuocerli nell’acqua. Una volta pronti, posizionarli sul piatto e aggiungere: l’acciuga, il cremoso di finali, qualche fiore e foglia di cappero, qualche lisca di acciuga fritta e la salsa verde al centro.

