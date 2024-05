Bottoni di magro, cagliata, salsa di noci e croccante ai pinoli

Bottoni di magro, cagliata, salsa di noci e croccante ai pinoli.

La chef Silvia Rezzano del ristorante Rezzano Cucina & Vino di Sestri Levante (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Per la sfoglia:

Farina “00” 1 kg

Uova 3

Acqua 2 l

Olio evo 500 ml

Semola rimacinata 100 g

Sale 5 g

Per il ripieno:

Borragine 800 g

Preboggion 800 g

Biete foglia piccola 1 kg

Spinaci 1 kg

Ricotta magra 1 kg

Parmigiano Reggiano 800 g

Aglio 2 teste

Cipolla 1

Sedano 2 coste

Maggiorana 1 mazzetto

Uova 8

Noce moscata qb

Pepe qb

Sale qb

Per la cagliata:

Latte intero 1

Caglio 2,5 g

Xantana qb

Per la salsa di noci:

Gherigli di noce 150 g

Pane da toast senza bordi 1 fetta

Latte 16 ml

Aglio senza anima 1 spicchio

Olio evo 4,5 ml

Parmigiano Reggiano 50 g

Sale qb

Per il croccante di pinoli:

Zucchero semolato 50 g

Glucosio 5 g

Miele 5 g

Burro di cacao 20 g

Pinoli italiani 50 g

Per il burro aromatizzato:

Burro 1 kg

Salvia 20 g

Maggiorana 20 g

Noce moscata qb

Preparazione

Per la sfoglia e per il ripieno, formare i bottoni con gli ingredienti della sfoglia e mettere dentro il ripieno mixato col mixer. Cuocerli a vapore per 14 minuti a 96 °C.

Per la cagliata, versare il latte in un contenitore e lasciarlo riposare per 48 ore. Unire poi cagliata e pastorizzare; a questo punto separare il caglio e frullarlo insieme al latte di partenza.

Per la salsa di noci, sbollentare i gherigli per 5 minuti in acqua, poi ammollare la fetta di pane nel latte. Unire gli ingredienti nel blender e frullare il tutto sino a raggiungere la consistenza desiderata.

Per il croccante di pinoli, unire i primi tre ingredienti, facendo sciogliere il tutto fino ad ottenere il caramello. Aggiungere poi il burro e i pinoli. Mescolare tutto velocemente, stendendo

a mattarello tra due fogli di carta forno.

Per il burro aromatizzato, sciogliere a bagnomaria il burro con le erbe, lasciando in infusione per almeno 30 minuti. Cuocere i ravioli per 2 minuti, poi metterli in padella, unire il burro e ultimare la cottura.

Impiattare condendo con le salse a temperatura ambiente.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.