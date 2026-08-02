Brodetto alla Sambenedettese: come preparare la zuppa di pesce marchigiana

Preparato storicamente con il "pesce povero" di taglio mista (almeno 8 varietà differenti come coda di rospo, gallinella, razza, scorfano, triglia e merluzzo), il brodetto regala una straordinaria sinfonia gustativa. L'acidità delicata dell'aceto e dei pomodori si sposa alla perfezione con la ricchezza e la morbidezza del pesce fresco. Servito tradizionalmente direttamente nel tegame di cottura insieme a fette di pane secco o leggermente abbrustolito, è un piatto ricco di storia, profumi e autenticità marittima.