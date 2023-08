Carnaroli, taleggio, timo, pancetta e scalogni confit

Riso Carnaroli, taleggio, timo, pancetta e scalogni confit

Un risotto di terra, cremoso e saporito, ecco la ricetta d Francesco Rapetti chef della Tenuta Valcurone a Montevecchia, in provincia di Lecco e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti per 4 persone

320 g riso Carnaroli Az agricola Gorini

100 g Taleggio Fattoria Dassogno

1.2 kg brodo vegetale

1 cucchiaio timo (seccato e poi frantumato)

100g di pancetta

80 g burro

50 g Grana Padano grattugiato

80 g cipolla trita

50 g vino bianco secco

30 g olio extra vergine

6 scalogni

Sale e pepe qb



Per il brodo vegetale

3 gambe di sedano

4 carote

3 cipolle

1 porro

1 zucchina

1 pomodoro

1/2 finocchio

4 kg di acqua

Preparazione

Per gli scalogni confit

Pulire gli scalogni , avvolgerli in carta stagnola con olio sale e aromi e cuocerli in forno a 180°C per 15 minuti.

Per la pancetta

Affettare la pancetta finemente , seccarla in forno a 200°C per 7 minuti , scolarla dal grasso e poi tritarla.

Per il riso

Tostare il riso con olio e cipolla , sfumare con vino bianco e portare a cottura per 13/14 minuti. In mantecazione aggiungere il taleggio burro grana e il timo.

Servire adagiando sopra la polvere di pancetta e gli scalogni tagliati in 4/6 a seconda della grandezza.



Completare con qualche cimetta di timo fresco.

