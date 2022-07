Nel percorso degustazione Lomellina di Ottocentodieci Ristorante, a Sannazzaro de’ Burgondi (Pv), lo chef Rigels Tepshi ha scelto di costruire i propri piatti intorno alle materie prime, ai sapori e alla cultura gastronomica di questo territorio. Secondo piatto del percorso è Pernice rossa, lardo, miele, una ricetta in cui il sapore selvatico di questa carne magra - tipica della zona della Lomellina e dell’Oltrepò Pavese - viene equilibrato, in questa ricetta, dalla dolcezza del lardo e del miele. «Dell’animale utilizzo sia i petti che le cosce. Con i primi preparo una moussette che diventa il ripieno sia dei petti, chiusi con la stessa moussette, che delle cosce, richiuse con la pelle di pernice». Tutto il menu prevede la valorizzazione di eccellenze locali, piccole produzioni del territorio che a volte vengono riscoperte e altre volte vengono abbinate in modo inusuale per dar loro una nuova vita.

Pernice rossa, lardo, miele

2 petti di pernice rossa20 g panna10 g mieleq.b. scorza di limeq.b. pepeq.b. saleFrullare tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una consistenza densa ma non grumosa.8 petti di pernice rossa8 cosce di pernice rossaq.b. pelle di pernice rossaBattere leggermente i petti in modo da uniformarli. Mettere la moussette tra i petti, a due a due, e chiuderli unendoli con la moussette. Disossare le cosce dalla parte della cartilagine finale. Farcire le cosce, inserendo la moussette all’interno. Richiudere ogni coscia utilizzando la pelle di pernice. Cuocere sottovuoto a 55°C per 45 minuti.





SALSA AL LARDO

50 g lardo

12 g panna

9 g brodo di pollo ristretto

Frullare tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una consistenza densa ma non grumosa.



COTTURA

20 g burro

2 g timo

2 g maggiorana

2 spicchi di aglio in camicia

q.b. olio evo

q.b. olio di semi di arachidi

In una padella, aggiungere un filo di olio extravergine d’oliva e un filo di olio di semi di arachidi. Scottare sia i petti che le cosce, fino a ottenere un colore dorato. Porre la carne sopra una teglia forata per fare scolare i grassi in eccesso. Lasciare riposare per circa 10 minuti. In un’altra padella, scaldare il burro con il timo, la maggiorana e l’aglio. Quando il burro assume un color nocciola, aggiungere i petti e le cosce, iniziando a nappare dal basso verso l’alto circa tre minuti per lato i petti e cinque minuti per lato le cosce. L’obiettivo è raggiungere una temperatura al cuore di circa 55°C. A quel punto, scolare la carne dal burro in eccesso.



FINITURA

In un piatto piano, porre un petto di pernice e una coscia. Servire la salsa al lardo a parte, da accompagnamento.

