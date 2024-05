Carpaccio di manzo con tartufo nero

Carpaccio di manzo con tartufo nero.

Lo chef Claudio Sadler del ristorante Canova Resturant by Sadler a Venezia, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Fesa di manzo 350 g

Olio qb

Sale qb

Pepe qb

Tartufo nero 20 g

Mele 2

Per il cremoso all’Asiago:

Panna 250 g

Asiago 100 g

Per la tuile:

Acqua 150 g

Farina 20 g

Olio di semi 70 g

Sale 3 g

Perlasalsa:

Ritagli di fesa qb

Burro qb

Aglio qb

Carota 1

Cipolla 1

Costa di sedano 1

Zenzero 60 g

Lemongrass 60 g

Salsa di pomodoro 1 cucchiaio

Preparazione

Affettare in modo sottile la festa aiutandosi con un mattarello: stendere la carne e poi ritagliarla a quadrato. Condirla con olio, sale, pepe e tartufo nero e poi adagiare sui suoi bordi le mele tagliate a sfera.

Per il cremoso all'asiago, ridurre la panna a fiamma bassa per 5 minuti, poi aggiungere l’Asiago e frullare tutto con un frullatore a immersione. Assaggiare e riporre in una pompetta da cucina.

Per la tuile, frullare tutti gli ingredienti insieme, fino ad ottenere un liquido leggermente denso. Su una piastra o in una padella a 170 °C, versare il liquido in un ring da cucina e ottenere la tuile.

Per la salsa, tostare i ritagli in una casseruola con del burro, fino a che non inizia a schiumare, poi portare a colore. Aggiungere dell’aglio e far insaporire, quindi sgrassare il tutto. Tostare le verdure e i ritagli insieme, aggiungere la salsa di pomodoro e far asciugare. Bagnare con acqua fino al livello dei ritagli e ridurre per tre volte. Ribagnare una quarta senza asciugare.

Portare poi il livello dell’acqua quattro volte superiore a quello del manzo e far ridurre sino alla carne. Filtrare con l’etamina e lasciare riposare in frigo per una notte. Rimuovere il grasso in eccesso e ridurre fino a consistenza desiderata.

Ultimare adagiando sulle sfere di mela la tuile e finire il patto con il cremoso all’Asiago, a gocce sulla tuile stessa.

