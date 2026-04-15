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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 15 aprile 2026  | aggiornato alle 10:55 | 118629 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
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Caviale Beluga, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio

Piatto gourmet con caviale Beluga, vongole e canestrelli su crema di patate e limone. Completato da emulsione di finocchio e prezzemolo e finitura brulè, unisce freschezza, sapidità e consistenze raffinate

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 435 kcal

15 aprile 2026 | 10:30
Caviale Beluga, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio
Caviale Beluga, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio

Caviale Beluga, vongole e canestrelli, su emulsione di prezzemolo e finocchio

Piatto gourmet con caviale Beluga, vongole e canestrelli su crema di patate e limone. Completato da emulsione di finocchio e prezzemolo e finitura brulè, unisce freschezza, sapidità e consistenze raffinate

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 435 kcal
15 aprile 2026 | 10:30
 
di Raffaele Ros
Ristorante San Martino - Scorzè (Ve)
Ingredienti
Dosi per:
  • Caviale Beluga Imperial Caviar Giaveri
    100 g
  • Patate Monalisa
    200 g
  • Cioccolato al latte
    20 g
  • Burro di cacao
    15 g
  • Caprino
    30 g
  • Panna fresca
    150 g
  • Glucosio
    15 g
  • Sale
    2 g
  • Zest di limone
    10 g
  • Succo di limone
    15 ml
  • Vongole grosse purgate
    20 n
  • Canestrelli puliti
    20 n
  • Zucchero di canna
    30 g
  • Gambe di prezzemolo
    10 n
  • Finocchio
    160 g
  • Prosecco
    50 ml
  • Acqua frizzante
    50 ml
  • Acqua di vongole
    30 ml
  • Olio evo
    40 ml
Sagna
Caviar Import
Vini Alto Adige
Cinzano
Salomon
Bonduelle

Un piatto di alta cucina che unisce eleganza, tecnica e contrasti sensoriali. Il caviale Beluga Imperial incontra la delicatezza di vongole e canestrelli in una composizione raffinata, dove ogni elemento contribuisce a un equilibrio preciso. La base è una crema soffice di patate arricchita da una panna cotta al limone, capace di donare freschezza e una nota agrumata persistente. L’emulsione di prezzemolo e finocchio introduce una componente vegetale e aromatica che dialoga con la sapidità marina dei molluschi, marinati per esaltarne consistenza e gusto. Il tocco finale richiama la tecnica della crème brûlée: lo zucchero caramellato crea una sottile crosta croccante che contrasta con la cremosità sottostante.

Preparazione
1
Portare la panna fresca, in un pentolino, a 60°C con il glucosio e il sale, aggiungere le zest e il succo, ritirare dal fuoco e mettere al fresco a riposare. Deve rapprendere come una panna cotta.
2
Nel frattempo cuocere le patate, passare al setaccio fine, condire con il cioccolato, il burro di cacao e il caprino, tenere al caldo, unire la panna cotta al limone al purè di patate facendo attenzione che non smonti, deve risultare una preparazione soffice.
3
Aprire le vongole, in acqua salata bollente, 1 minuto è sufficiente, devono essere ancora gonfie. Una volta aperte, la loro acqua sarà raccolta per una preparazione successiva.
4
Preparare l’emulsone frullando i gambi di prezzemolo e finocchio tritati grossolanamente con l’acqua frizzante e il prosecco, filtrare e unire l’acqua di vongole e l’olio evo.
5
Marinare con questa soluzione le vongole e i canestrelli per 10 minuti.
Impiattamento
1
Distribuire nei piatti la crema al limone, accostare le vongole e i canestrelli, cospargere la crema al limone con lo zucchero di canna e gratinare con un cannello come una crema Brulè. Distribuire il caviale e terminare con la resta emulsione di finocchio montata come una maionese con mini pimer.

Il caviale, distribuito con precisione, completa il piatto conferendo profondità iodica e un’impronta lussuosa. Una ricetta pensata per la ristorazione fine dining, dove estetica, texture e bilanciamento dei sapori diventano protagonisti assoluti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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