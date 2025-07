Cheesecake al limone e miele con formaggio erborinato

Il gelato al miele è opzionale per chi ha gli strumenti per farlo a casa, in alternativa, acquistare un buon gelato artigianale alla vaniglia, con sopra il miele.

Nel Bimby: polverizza zucchero, aggiungi tutti gli altri ingredienti, porta a 80 gradi per 6 minuti. Fai raffreddare e stendi il composto in una vaschetta larga e piatta riponendola nel congelatore per una notte. Al momento di servire, taglia a pezzi (3x3cm), con un coltello lungo e affilato, il composto di crema al miele congelato. Metti nel boccale i pezzi e trita: 20 sec./vel. 9, poi manteca: 10 sec./vel. 4.

Nella gelatiera: versa il latte e la panna in un pentolino e mettilo a scaldare. Quindi unisci a filo le uova, mescolando continuamente con una frusta o con un cucchiaio e mantenendo la fiamma al minimo, per evitare di far rapprendere le uova. Se hai un termometro da cucina puoi controllare che la temperatura arrivi a 85° e mantenerla per almeno 3 minuti, in modo che i tuorli vengano pastorizzati. Trascorso il tempo di cottura spegni il fuoco. Aggiungi il miele mescolando. Trasferisci in una vaschetta e fai raffreddare.

Appena è freddo versalo nella gelatiera a velocità minima.

Il miele non coagula facilmente perciò potrebbe metterci più tempo. Conserva in freezer almeno 3 ore prima di servire.