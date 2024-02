Cialda croccante alle mandorle con panna e fragole

Cialda croccante alle mandorle con panna e fragole.

Una ricetta dello chef Giorgio Falconieri, della Masseria Stellato di Copertino (Le), che nel suo ristorante ha adottato una filosofia culinaria che unisce tradizione e innovazione, facendo uso di prodotti biologici a km0.

Ingredienti per 4 persone:

Per la cialda di mandorle:

200 g di zucchero semolato

200 g di burro

200 g di albume

200 g di farina 00 w150

200 g di mandorle a scaglie

Per comporre il sovrapposto alle mandorle:

500 ml di panna fresca da montare

100 g di zucchero a velo

500 g di fragole

Procedimento



Per la cialda, ammorbidire affinché diventi pomata dopodiché aggiungere in planetaria il burro, l'albume, lo zucchero e la farina, in modalità frusta mescolare a velocità media per circa 10 minuti, si sarà formato un composto abbastanza morbido, impellicolare e far riposare in frigorifero per 30 minuti. A questo punto sempre con l ausilio della planetaria mettete la panna fredda e lo zucchero a velo nel recipiente e con la frusta fate girare la macchina a massima velocità affinché il composto risulterà ben montato, fate riposare la panna in frigorifero. A questo punto preriscaldate il forno a 170° C.

Prendete il composto delle cialde dal frigorifero e in una teglia foderata con carta forno fate con l'ausilio di un cucchiaino tanti piccoli cerchi e sopra disponete le scaglie di mandorle. Infornate le vostre cialde a 170° C per 15-18 minuti finché non diventano croccanti. Una volta pronte tirare fuori dal forno e lasciare raffreddare. Adesso tagliate le fragole a fette. Con una sacca da pasticceria con una bocchetta da 12 iniziate a guarnire il vostro dolce.

