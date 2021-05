Pubblicato il 14 maggio 2021 | 11:01

Cavaliere di Franciacorta

10 cl Franciacorta1,5 cl Amaro del Capo Red1 cl Tequila Cazadores1 cl Martini Riserva Vermouth Rubino1 cl Sciroppo al mandarino home madeSucco di mezzo limeSpray di profumo alimentare di rosa damascena (uno spruzzo)Un bocciolo di rosa alimentare essiccatoPer preparare lo sciroppo al mandarino fatto in casa, occorre: riempire mezza tazzina da caffè di acqua calda e metterla in un recipiente alto; aggiungere a essa una tazzina da caffè colma di zucchero bianco semolato; girare con un cucchiaio il composto e far ben amalgamare. Poi, versare nello stesso recipiente una tazzina e mezza da caffè piena di succo di mandarino spremuto, ben filtrato con un passino. Mescolare e mettere da parte, dopo aver aggiunto un’altra mezza tazzina di zucchero bianco semolato e far amalgamare, fino a ottenere un liquido omogeneo. Ed ecco pronto lo sciroppo di mandarino, che può essere conservato in frigorifero per non più di una settimana. Mettere del ghiaccio alimentare a cubetti all’interno della coppa da usare per il cocktail in modo da raffreddarla, riempendone la capienza. Unire tutti gli ingredienti all’interno dello shaker, colmarlo di ghiaccio, chiudere il contenitore e agitare vigorosamente dai 10 ai 15 secondi. Svuotare la coppa dal ghiaccio messo in precedenza, versare il contenuto dello shaker all’interno della coppa e finire il drink con il top di Franciacorta ben ghiacciato, fino ad arrivare a ¾ della capienza della coppa. Terminare il cocktail con uno spruzzo dall’alto (almeno 15 cm di distanza) del profumo alimentare alla rosa damascena. Infine, passare al garnish del drink posando su di esso un bocciolo di rosa alimentare essiccato.