World Cocktail Day, sei idee per brindare al meglio

Primo Piano del 13 maggio 2021 | 05:00

O

Oggi è il World Cocktail Day

Les Étoiles

Negroni in chiave più fresca

Il Marchese

Cavaliere di Franciacorta

47 Circus Roof Garden

Italian Fizz

Lux Restaurant & Cocktail Bar

Capiroska alla fragola

Livello 1

Negroni degli Avari

Mirabelle

Mare e monti

ggi è il, la manifestazione mondiale che riunisce, per un giorno intero, barman e appassionati con l’obiettivo di celebrare l’arte del. La scelta del giorno non è del tutto casuale. È infatti proprio al 13 maggio del 1806 che risale la prima definizione di: “Un liquore stimolante composto da superalcolici di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e amari”. A pubblicarla, in quella giornata, fu il tabloid americanoPer festeggiare questa ricorrenza, e in vista della bella stagione e della riconquistatainsieme agli amici ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti (come raccontato da 4 barman in questo articolo che abbiamo pubblicato ieri ), ecco, ma anche consigli di food pairing di alcuni ristoranti capitolini che, in sinergia con la proposta culinaria, hanno valorizzato la loroe alla territorialità degli ingredienti.Il cocktail bar dal. Come la rivisitazione dello storico, tra i signature di ogni aperitivo che si rispetti. In questo caso l'aggiunta di una piccola parte di amaro Braulio e di qualche goccia di assenzio dona note balsamiche e fresche al, una licenza artistica che crea invece un piacevole contrasto con le note calde e speziate del Vermouth., capo bartender de Les Étoiles, ha volutamente ricercato un bilanciamento tra questi sapori così opposti, tentando di stimolare il gusto e l'olfatto dell'ospite per contrasti che si incontrano alla perfezione. L’abbinamento al piatto consigliato può sposare la delicatezza dei, pesto e noci oppure dei fragranti Gamberi dorati panati nel panko.Sentori freschi e profumati distinguono la carta dei cocktail primaverile de, rinomato per essere il primo amaro bar d’Europa, con almeno 560 etichette in carta solo italiane. Tra questi un drink ideato da, bar manager del ristorante, che ricorda un frutteto in fiore. Si tratta de il, un twist su Cocktail champagne, realizzato però con un Franciacorta italiano: quando si alza il calice, è come mettere il naso in un giardino botanico. Il drink è a base di uno degli amari più insoliti: il nuovo. Ma non mancano i sentori di essenze spray naturali edibili alla rosa damascena, e dello sciroppo agrumato al mandarino, che ci traghettano negli eden botanici tipici del Mediterraneo, arricchiti da una nota tropicale come la Tequila e da un retrogusto dolce made in Italy dato dalRubino. “I miei cocktail li baso sul “twist on classic”, modifico cioè le ricette originali con un tocco personale, ma mantenendo il gusto riconoscibile”, racconta il bar manager che ci regala una ricetta al sapore di primavera. Ottimo,, da consumare come aperitivo o per accompagnare i pasti.A caratterizzare la primavera/estate del, terrazza panoramica dell’omonimo hotel e sempre rinfrescata dal piacevole vento del Ponentino, una carta dei cocktail fresca e agrumata che vira su. Tra i drink più rappresentativi di questa stagione l’, una proposta profumata e dissetante messa a punto da Beatrice Oliviero, barlady romana, la quale impreziosisce molte delle preparazioni con sciroppi home made aromatizzati al gusto di zenzero, rosmarino, salvia, timo, aneto raccolti dal delizioso orto urbano ospitato accanto bancone. Questo drink, consigliato anche per l’, racconta il gusto di un Vermouth leggermente più vanigliato rispetto al suo sapore amaro e corroborante, addolcito ancora da un liquore alla ciliegia mentre una spinta sapida e più effervescente è data dall’aggiunta di soda sul finale. Per pasteggiare con l’Italian Fizz l’abbinamento ideale è con uno deiin carta firmato dal resident chef Antonio Gentile, come il Tiramisù 47 “passato, presente e futuro” o l’Eclair alla nocciola, grué di cacao e cardamomo, in alternativa si consiglia di degustarlo insieme al Tonno essiccato in casa, insaccato di mare tra le novità della nuova carta., lasciandosi alle spalle gli affanni della vita quotidiana è un’esperienza magica e irresistibile. Il suono delle onde e i giochi di luce che si irradiano sul mare fanno da cornice a una cucina di territorio, fatta di sapori delicati, leggeri e sempre riconoscibili, accompagnata da una proposta drink davvero intrigante. A capitanare questo progetto, ideato dall’imprenditore Alessandro Fraschetti, tre donne di ferro:, executive chef,, general manager e Anna De Fazio, responsabile eventi. Per la bella stagione, Lux propone una formula “light lunch”, si tratta di un aperitivo rinforzato a base di cocktail e piatti preparati con pescato locale, crudità e sfizi. Il prezzo della proposta varia dai 20 ai 25 euro per un cocktail e portata principale. Il drink perfetto per questa primavera è la, preparata con frutta fresca e di stagione. L’abbinamento perfetto? Il cartoccio di alici e, per gli amanti del crudo, la tartare di salmone marinato.Il ristorante di, situato nel cuore dell’Eur, continua a riaccogliere i clienti nell’incantevole dehor con la sua proposta food interamente incentrata sulla cucina di mare, realizzata dallo chefesclusivamente con materie prime selezionate e provenienti dal pescato locale. Due le formule a disposizione degli avventori: il light lunch con piatti di pesce cresco e di stagione della Pescatoria, da mangiare nel salotto open air o in versione delivery e take away, e la cena, più lenta e rilassata da assaporare sotto le stelle. Due i menu degustazione: da quattro o sei portate, da abbinare a vini di alta qualità o a cocktail d’autore.La drink list è un gioiello da scoprire. A idearla, il giovane e talentuoso barman e sommelier, ispirato dallo studio dei: “durante una ricerca ho scoperto con molto interesse che una volta i peccati era considerati 8. La tristezza, infatti, era uno di essi perché la vita era un dono ed esser tristi era un peccato da curare con l’utilizzo delle spezie. L’avarizia veniva curata con lo zafferano, la superbia con l’assenzio, l’invidia con la verbena, la lussuria con la santoreggia, la gola con l’isoppo, l’ira con l’artemisia e la tristezza con la curcuma e i fiori di bach. Proprio da queste spezie sono partito per creare i miei cocktail”. La ricetta più intrigante è il, fatto affinare in una piccola barrique di Zacapa, perfetto insieme al Tonno alla Brace, peperoni e ricci di mare.Al settimo piano dell’Hotel Splendide Royal il ristoranterappresenta una delle terrazze più romantiche di Roma, e da questo impareggiabile affaccio a partire dal prossimo 26 aprile riprendono gli appuntamenti al bar del Mirabelle con il Sunset Happy Hour. Dopo il successo della scorsa estate che ha richiamato soprattutto molti giovani romani, tutte le sere dalle 17.30 alle 21:00 sarà riproposto l’inclusivo e democratico aperitivo a 5 stelle con un drink à la carte da scegliere tra quelli in lista che sarà accompagnato da un assortimento di dry snack e tre stuzzichini della casa volendo da integrare con altre sfiziosità a cura dello chef Stefano Marzetti. Per la speciale occasione il barmanha realizzato, un drink dai sentori vellutati e profumi del bosco che incontrano le botaniche mediterranee presenti nel gin Mare, dove il rosmarino fa da padrone.