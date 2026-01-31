Come preparare la Pala Romana perfetta con biga a 20 ore

La Pala Romana realizzata con biga a lunga maturazione è un prodotto da forno che esalta leggerezza, fragranza e digeribilità. L’uso della Miscela Pala Primastella consente di ottenere un impasto altamente idratato, con una struttura alveolata regolare e una crosta croccante che racchiude una mollica soffice e profumata.

Preparazione 1 Impastare gli ingredienti della biga per circa 4 minuti in prima velocità. Lasciare la biga a lievitare, per circa 20 ore a 20°, utilizzare un contenitore con coperchio. Coprire la biga, ma non sigillarla ermeticamente (per permettere passare un filo di aria). 2 Trascorso il tempo di maturazione della biga unire il resto degli ingredienti fino ad ottenere un composto elastico e liscio al tatto, che si stacchi con facilità dall’ impastatrice. 3 Temperatura consigliata dell’impasto 24°c – 26°C. 4 Puntare per circa un’ora in cella a 27°c con il 65% di umidità, in mancanza di cella di lievitazione lasciarlo puntare in un ambiente con 20° di temperatura in modo da favorire la lievitazione. 5 Porzionare l’impasto in 800/900g per pala in modo da ottenere un prodotto finito di 80/90cm circa. 6 Lasciare a lievitare fino al raddoppio del volume iniziale. Stendere e infornare. Prima cottura 1 In forno con temperatura camera 270°/280° per circa 5/7 minuti, sfornare e lasciar evaporare su di una griglia. Seconda cottura 1 In forno a 290°/300° per circa 3/5 minuti. Consiglio 1 Le basi precotte posso essere abbattute e stoccate in congelatore per essere utilizzate all’occorrenza.

La biga, maturata per 20 ore a temperatura controllata, sviluppa aromi complessi e migliora l’estensibilità dell’impasto finale. Dopo l’unione degli ingredienti e una corretta gestione delle temperature, la pala viene porzionata in grandi formati, ideale per la ristorazione e la condivisione.

La doppia cottura, prima per la struttura e poi per la spinta finale, garantisce un prodotto stabile, fragrante e perfetto anche per la precottura e surgelazione, offrendo massima flessibilità operativa senza compromettere la qualità.