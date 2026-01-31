Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 31 gennaio 2026  | aggiornato alle 14:55 | 117117 articoli pubblicati

STM
Rotari
Rotari

Come preparare la Pala Romana perfetta con biga a 20 ore

Pala Romana con biga a lunga maturazione: impasto ad alta idratazione, crosta croccante e mollica alveolata. Ideale per ristorazione, doppia cottura e possibilità di precottura e congelamento

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1440 minuti
Calorie: 260 kcal

31 gennaio 2026 | 10:30
Come preparare la Pala Romana perfetta con biga a 20 ore
Come preparare la Pala Romana perfetta con biga a 20 ore

Come preparare la Pala Romana perfetta con biga a 20 ore

Pala Romana con biga a lunga maturazione: impasto ad alta idratazione, crosta croccante e mollica alveolata. Ideale per ristorazione, doppia cottura e possibilità di precottura e congelamento

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1440 minuti
Calorie: 260 kcal
31 gennaio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Biga
  • Miscela Prima Stella
    500 g
  • Acqua
    250 g
  • Lievito fresco
    8 g
  • Impasto
  • Miscela Prima Stella
    500 g
  • Acqua
    550 g
  • Sale
    25 g
  • Olio evo
    30 g
Hospitality
Horeca Expoforum
Sana
Tirreno CT
TuttoFood
Fontina DOP

La Pala Romana realizzata con biga a lunga maturazione è un prodotto da forno che esalta leggerezza, fragranza e digeribilità. L’uso della Miscela Pala Primastella consente di ottenere un impasto altamente idratato, con una struttura alveolata regolare e una crosta croccante che racchiude una mollica soffice e profumata.

Preparazione
1
Impastare gli ingredienti della biga per circa 4 minuti in prima velocità. Lasciare la biga a lievitare, per circa 20 ore a 20°, utilizzare un contenitore con coperchio. Coprire la biga, ma non sigillarla ermeticamente (per permettere passare un filo di aria).
2
Trascorso il tempo di maturazione della biga unire il resto degli ingredienti fino ad ottenere un composto elastico e liscio al tatto, che si stacchi con facilità dall’ impastatrice.
3
Temperatura consigliata dell’impasto 24°c – 26°C.
4
Puntare per circa un’ora in cella a 27°c con il 65% di umidità, in mancanza di cella di lievitazione lasciarlo puntare in un ambiente con 20° di temperatura in modo da favorire la lievitazione.
5
Porzionare l’impasto in 800/900g per pala in modo da ottenere un prodotto finito di 80/90cm circa.
6
Lasciare a lievitare fino al raddoppio del volume iniziale. Stendere e infornare.
Prima cottura
1
In forno con temperatura camera 270°/280° per circa 5/7 minuti, sfornare e lasciar evaporare su di una griglia.
Seconda cottura
1
In forno a 290°/300° per circa 3/5 minuti.
Consiglio
1
Le basi precotte posso essere abbattute e stoccate in congelatore per essere utilizzate all’occorrenza.

La biga, maturata per 20 ore a temperatura controllata, sviluppa aromi complessi e migliora l’estensibilità dell’impasto finale. Dopo l’unione degli ingredienti e una corretta gestione delle temperature, la pala viene porzionata in grandi formati, ideale per la ristorazione e la condivisione.
La doppia cottura, prima per la struttura e poi per la spinta finale, garantisce un prodotto stabile, fragrante e perfetto anche per la precottura e surgelazione, offrendo massima flessibilità operativa senza compromettere la qualità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pala romana biga pizza in pala impasto ad alta idratazione pala Molino Cosma
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Hospitality
Horeca Expoforum
Sana
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026