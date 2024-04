Crema di riso e wasabi con capesante, pomodorini, burrata e katsuobushi

Crema di riso e wasabi con capesante, pomodorini, burrata e katsuobushi.

Lo chef Marco Pincin del ristorante Casa Brusada di Crocetta di Montello (Tv), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Panna 500 ml

Riso 16 g

Wasabi 5 g

Sale qb

Pepe qb

Pomodorini confit qb

Olio evo qb

Zucchero qb

Lime qb

Arancia qb

Timo qb

Rosmarino qb

Cipolla 1

Sedano 1

Carota 1

Crostacei qb

Vino bianco qb

Capesante 12

Burrata qb

Katsuobushi qb

Preparazione

Iniziare a preparare la crema facendo bollire la panna con il riso per 20 minuti, poi frullarla aggiungendo wasabi, sale e pepe. Preriscaldare il forno di modo che sia pronto al momento del bisogno. Tagliare e condire i pomodorini con olio, zucchero, lime, arancio, timo e rosmarino. Metterli in forno a 80 °C per circa due ore, prestando attenzione che non brucino.

Per la salsa di crostacei, fare un fondo con la cipolla, il sedano e la carota, rosolare e poi unire le carcasse dei crostacei. Tostare bene, poi bagnare con del vino bianco. Aggiungere quindi i pomodorini e dell’acqua ghiacciata: cuocere per 40 minuti, poi separare la parte liquida. Filtrare e ridurre fino a che si raggiunge la consistenza cremosa adatta.

Per poter essere pronti a impiattare, cuocere le capesante in padella con un po’ di sale, di olio e di pepe, avendo cura a non esagerare con il condimento per non andare a coprire il sapore del pesce. Una volta pronte, procedere al servizio iniziando dalla componente meno solida: in una fondina mettere la crema. Sarebbe ottimale che al momento del servizio, fosse ancora calda.

Procedere adagiando sopra le capesante appena cotte. Terminare con i pomodorini, un po’ di burrata, il katsuobushi e la salsa di crostacei precedentemente ottenuta.

Prestare attenzione alla presentazione, cercando di non coprire i sapori e lasciando che ogni ingrediente riceva la giusta considerazione al gusto. Se servito e mangiato caldo, il piatto riuscira` a esaltare la cremosita` del riso.

