Crema di zucca, bianchetto lucano, punte di asparagi e uovo

La Crema di zucca e Bianchetto Lucano firmata dallo chef Vito Amato è un antipasto che racchiude in sé l’eleganza della cucina d’autore e l’identità profonda della Basilicata. La base è una crema setosa di zucca, arricchita dalla preziosa intensità aromatica del tartufo bianchetto lucano, che conferisce al piatto una personalità unica. Ad accompagnarla, un uovo cotto a bassa temperatura a 63°C, dalla consistenza morbida e avvolgente, pronto a fondersi con la crema in un gioco di contrasti delicati. Gli asparagi freschi, prima sbollentati e poi ripassati in padella con olio extravergine, aglio e peperoncino, portano freschezza e una nota vegetale che bilancia la dolcezza della zucca. La finitura con germogli e lamelle di tartufo appena affettato non è solo un tocco estetico, ma un’esplosione finale di profumi.

Preparazione Crema di zucca 1 Versare la zucca già mondata e tagliata a dadini in un contenitore per cottura in microonde. Cuocerla coperta per circa 7 minuti alla massima potenza. 2 Una volta cotta, frullare con il resto degli ingredienti. Dressare nel piatto e cuocere coperto in forno a vapore 90°C per circa 35 minuti. Asparagi ripassati 1 Mondare e lavare gli asparagi, cuocerli in acqua bollente salata per 5 minuti, scolare e raffreddare in acqua e ghiaccio. 2 In padella, ripassare gli asparagi in olio, aglio e peperoncino, aggiustando di sapore. Uova 63°C 1 Cuocere le uova nel Softcooker a una temperatura di 63°C per circa 1 ora. Assemblaggio 1 Disporre gli asparagi spadellati sulla crema di zucca, quindi adagiare l'uovo. Servire con del Bianchetto Lucano affettato al momento. Completare con germogli a piacere.

È un piatto che richiede cura e precisione, con circa mezz’ora di lavoro attivo e un’ora complessiva di preparazione, per un risultato che avvolge i sensi e racconta il territorio a ogni cucchiaiata.