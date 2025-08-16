EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Crema di zucca, bianchetto lucano, punte di asparagi e uovo

Un antipasto elegante e raffinato che celebra i sapori autentici della Basilicata: la Crema di zucca e Bianchetto Lucano di Vito Amato unisce la dolcezza vellutata della zucca alla ricchezza aromatica del tartufo bianchetto

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 550 kcal

16 agosto 2025 | 10:30
di Vito Amato
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Zucca mondata
    250 g
  • Tartufo Bianchetto Lucano (Tuber Borchii Vittadini)
    50 g
  • Crema di latte
    250 g
  • Uova
    250 g
  • Tuorlo
    50 g
  • Sale
    5 g
  • Pepe bianco
    1 g
  • Asparagi ripassati
  • Asparagi freschi
    200 g
  • Olio evo
    20 g
  • Peperoncino frantumato
    2 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Acqua
    qb
  • Ghiaccio
    qb
  • Uova 63°C
  • Uova freschissime
    4 n
  • Finitura
  • Germogli
    qb
La Crema di zucca e Bianchetto Lucano firmata dallo chef Vito Amato è un antipasto che racchiude in sé l’eleganza della cucina d’autore e l’identità profonda della Basilicata. La base è una crema setosa di zucca, arricchita dalla preziosa intensità aromatica del tartufo bianchetto lucano, che conferisce al piatto una personalità unica. Ad accompagnarla, un uovo cotto a bassa temperatura a 63°C, dalla consistenza morbida e avvolgente, pronto a fondersi con la crema in un gioco di contrasti delicati. Gli asparagi freschi, prima sbollentati e poi ripassati in padella con olio extravergine, aglio e peperoncino, portano freschezza e una nota vegetale che bilancia la dolcezza della zucca. La finitura con germogli e lamelle di tartufo appena affettato non è solo un tocco estetico, ma un’esplosione finale di profumi.

Preparazione
Crema di zucca
1
Versare la zucca già mondata e tagliata a dadini in un contenitore per cottura in microonde. Cuocerla coperta per circa 7 minuti alla massima potenza.
2
Una volta cotta, frullare con il resto degli ingredienti. Dressare nel piatto e cuocere coperto in forno a vapore 90°C per circa 35 minuti.
Asparagi ripassati
1
Mondare e lavare gli asparagi, cuocerli in acqua bollente salata per 5 minuti, scolare e raffreddare in acqua e ghiaccio.
2
In padella, ripassare gli asparagi in olio, aglio e peperoncino, aggiustando di sapore.
Uova 63°C
1
Cuocere le uova nel Softcooker a una temperatura di 63°C per circa 1 ora.
Assemblaggio
1
Disporre gli asparagi spadellati sulla crema di zucca, quindi adagiare l'uovo. Servire con del Bianchetto Lucano affettato al momento. Completare con germogli a piacere.

È un piatto che richiede cura e precisione, con circa mezz’ora di lavoro attivo e un’ora complessiva di preparazione, per un risultato che avvolge i sensi e racconta il territorio a ogni cucchiaiata.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Crema di zucca bianchetto lucano asparagi uovoVito Amato
 
