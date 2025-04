Asparagi di stagione: tutte le proprietà, i benefici e i consigli

Con l'arrivo della primavera prende il via anche la stagione degli asparagi, che dura da marzo a giugno. È il momento ideale per gustarli freschi e approfittare dei loro tanti benefici. Insieme alla dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas, vediamo quali sono le principali proprietà di questo ortaggio e come portarlo in tavola con ricette semplici e leggere, dall'insalata di riso alla pasta fredda, fino alla frittata.

Asparagi, il connubio perfetto tra gusto e salute nella dieta primaverile

Gli asparagi: poche calorie e tante proprietà

Gli asparagi sono perfetti per chi segue un'alimentazione ipocalorica: sono composti in gran parte da acqua e apportano solo 24 calorie per 100 grammi. Ricchi di fibre, favoriscono il transito intestinale, aiutano a smaltire le tossine e contribuiscono a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e glucosio dopo i pasti. Dal punto di vista nutrizionale, sono una fonte preziosa di potassio, vitamina C e folati. «La vitamina C ha una potente azione antiossidante, protegge dai radicali liberi, stimola il sistema immunitario ed è fondamentale per la formazione del collagene - spiega la dottoressa Macorsini. Inoltre, migliora l'assorbimento del ferro a livello intestinale, aiutando a prevenire l'anemia».

I folati, trasformati nell'intestino in acido folico (vitamina B9), sono essenziali per la sintesi dell'emoglobina, la produzione di alcuni amminoacidi, la crescita, la riproduzione e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Gli asparagi sono anche alleati naturali per la depurazione: grazie all'elevato contenuto di acqua, potassio e alla presenza di asparagina, stimolano la diuresi e supportano la funzione epatica e renale, favorendo l'eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Sono inoltre ricchi di rutina e quercetina, due composti naturali con proprietà antinfiammatorie.

Idee leggere con gli asparagi

Quando li acquistate, scegliete asparagi sodi, non legnosi, con le punte ben chiuse: sono segno di freschezza. Dopo una rapida bollitura, possono essere utilizzati in molte preparazioni facili e veloci: