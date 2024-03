Crema di zucchine trombetta d’Albenga con gamberoni viola del Mar Ligure.

Lo chef Gianni Malandra del ristorante Ai Torchi di Finalborgo (Sv) presentano questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Sedano 2 coste

Carote 2

Cipolla 1

Sale q

Zucchine trombetta 1 kg

Patate medie 3

Spicchi d’aglio 2

Prezzemolo 1 mazzetto

Gamberoni viola 3

Olio evo ½ bicchiere

Preparazione:

Iniziare preparando il brodo vegetale: tenere presente che più sono fresche le verdure che si usano, più gustosa e di qualità sarà la crema e il piatto in generale. In una pentola abbastanza capiente, mettere il sedano, le carote e la cipolla. Coprire con dell’acqua e salare quando basta, far cuocere tutto insieme a fuoco lento per circa 20 minuti.

Nel frattempo, si provvede a tagliare a pezzi le zucchine e le patate e tritare il tutto. Una volta fatto ciò, unire insieme all’aglio e al prezzemolo aggiungendo un pizzico di sale. Quando è trascorso il tempo necessario per il brodo, prenderlo e metterlo con le verdure precedentemente tagliate e cotte.

Tagliare quindi 2 dei 3 gamberoni a pezzetti, l’ultimo va lasciato intero perché servirà per la presentazione. In una pentola con un filo d’olio spadellare i crostacei, avendo cura che si cuociano bene su ogni lato. Procedere frullando le zucchine trombetta e passarle a chinoise.

Per curare al meglio la presentazione del piatto, porre al centro i gamberoni, in particolare mettere in mostra quello intero e poi guarnire a piacere. Si può prendere ispirazione dalla foto, la crema di zucchine trombetta ha una consistenza che permetterà di scegliere come disporla sul piatto rispetto ai gamberoni.

Considerare che un filo d’olio esalta il gusto dei diversi ingredienti oltre che essere utile per completare la decorazione del piatto.

