Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 06 ottobre 2025  | aggiornato alle 15:32 | 114857 articoli pubblicati

Crème brûlée pan di zenzero e pere Elle & Vire Professionnel®

Un dessert che unisce la cremosità della crème brûlée alla dolcezza delle pere caramellate e al profumo speziato del pan di zenzero. Un contrasto di consistenze e aromi che richiama subito un atmosfera calda e avvolgente

Tipologia Cucina: Francese
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 475 kcal

06 ottobre 2025 | 10:30
Un dessert che unisce la cremosità della crème brûlée alla dolcezza delle pere caramellate e al profumo speziato del pan di zenzero. Un contrasto di consistenze e aromi che richiama subito un atmosfera calda e avvolgente

06 ottobre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Quando l’eleganza francese incontra i profumi caldi e speziati, nasce un dessert capace di sorprendere per equilibrio e raffinatezza. La Crème brûlée pan di zenzero e pere è un dolce che unisce la setosa cremosità della tradizione d’Oltralpe alla dolcezza avvolgente delle pere caramellate e alle note aromatiche delle spezie. Realizzata con Crème Brûlée Elle & Vire Professionnel®, creata a partire dalle migliori panne e ingredienti selezionati per offrire una degustazione nella direzione dell’eccellenza e che ha tutte le caratteristiche di una Crème Brûlée fatta in casa, con semi di vaniglia bourbon.

Preparazione
1
Tagliare le pere a cubetti, cuocerle con zucchero e vaniglia e posizionarle sul fondo delle terrine. Cuocere anche i quarti di pera per la decorazione e mettere da parte.
2
Scaldare la crème brûlée fino ad ebollizione. Togliere dal fuoco, aggiungere le 5 spezie e mescolare bene. Versare sui cubetti di pera. Lasciare raffreddare per 20 minuti a temperatura ambiente e poi in frigorifero per almeno 3 ore.
3
Al momento del servizio, caramellare la superficie e aggiungere cubetti di pan di zenzero e quarti di pera.

La crosticina dorata e croccante si apre a un cuore vellutato, arricchito da cubetti di pan di zenzero che regalano un tocco rustico e festoso. Un dessert che sa di casa e di festa, perfetto per chiudere in bellezza una cena importante o per concedersi un momento di pura dolcezza.

 
 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Crème brûlée pan di zenzero pere Elle & Vire Professionnel®
 
