Crème brûlée pan di zenzero e pere Elle & Vire Professionnel®

Quando l’eleganza francese incontra i profumi caldi e speziati, nasce un dessert capace di sorprendere per equilibrio e raffinatezza. La Crème brûlée pan di zenzero e pere è un dolce che unisce la setosa cremosità della tradizione d’Oltralpe alla dolcezza avvolgente delle pere caramellate e alle note aromatiche delle spezie. Realizzata con Crème Brûlée Elle & Vire Professionnel®, creata a partire dalle migliori panne e ingredienti selezionati per offrire una degustazione nella direzione dell’eccellenza e che ha tutte le caratteristiche di una Crème Brûlée fatta in casa, con semi di vaniglia bourbon.

Preparazione 1 Tagliare le pere a cubetti, cuocerle con zucchero e vaniglia e posizionarle sul fondo delle terrine. Cuocere anche i quarti di pera per la decorazione e mettere da parte. 2 Scaldare la crème brûlée fino ad ebollizione. Togliere dal fuoco, aggiungere le 5 spezie e mescolare bene. Versare sui cubetti di pera. Lasciare raffreddare per 20 minuti a temperatura ambiente e poi in frigorifero per almeno 3 ore. 3 Al momento del servizio, caramellare la superficie e aggiungere cubetti di pan di zenzero e quarti di pera.

La crosticina dorata e croccante si apre a un cuore vellutato, arricchito da cubetti di pan di zenzero che regalano un tocco rustico e festoso. Un dessert che sa di casa e di festa, perfetto per chiudere in bellezza una cena importante o per concedersi un momento di pura dolcezza.