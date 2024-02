 Crudo di sgombro fresco dell'Osteria Hortus

Crudo di sgombro fresco

Crudo di sgombro fresco del ristorante Osteria Hortus a Castellabate (Sa)

Un antipasto fresco che sa di mare, a base di sgombro, bottarga di Muggine, cipolla e menta, ricetta di Costabile Guariglia dell'Osteria Hortus di Castellabate (Sa) e socio Euro-Toques Italia



INGREDIENTI X 4 PERSONE:

1 sgombro fresco g 800

20 g di bottarga di muggine

1/4 di cipolla di Vatolla o Montoro (presidio slow food)

Menta fresca 100 g

Aceto di fichi

pepe verde q.b.

Capperi 50 g

pinoli

peperoncino cedrino

Procedimento:

Preparare 4 filetti di sgombro, macerare 5 minuti con olio evo e tamponare, cuocere poi in padella 2 minuti per lato a fiamma dolce partendo dalla parte della pelle, emulsionare la maionese diluita con un po' d'acqu., Successivamente preparare le cipolle tagliarle finemente e porle in un contenitore aggiungendo capperi, olive e un po' di origano, aggiustare di olio, pepe e sale e fare riposare 5 minuti, nel frattempo tritare 100 gr. di menta fresca tenendola da parte.

Impiattamento:

Fare una base con la maionese , adagiare la cipolla in modo longitudinale, mettere sopra la menta fresca e lo sgombro, guarnire con aceto di fichi del Cilento, pinoli e gel di peperoncino cedrino.

