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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 18 maggio 2026  | aggiornato alle 12:24 | 119256 articoli pubblicati

Brodetto Fest
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Cubotto di pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi

Dolci monoporzioni senza glutine, formate da tre strati di morbido Pan di Spagna e crema diplomatica, servite su una base di crema al pistacchio. La granella di pistacchio come parte croccante è il tocco finale per un dessert di successo

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 190 kcal

18 maggio 2026 | 10:20
Cubotto di pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi
Cubotto di pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi

Cubotto di pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi

Dolci monoporzioni senza glutine, formate da tre strati di morbido Pan di Spagna e crema diplomatica, servite su una base di crema al pistacchio. La granella di pistacchio come parte croccante è il tocco finale per un dessert di successo

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 190 kcal
18 maggio 2026 | 10:20
 
di Petra Antolini
Ristorante Pizzeria Settimo Cielo - Pescantina (Vr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Food Service Mix Schär
    200 g
  • Uova medie
    9 n
  • Zucchero
    270 g
  • Bustina di vaniglia
    1 n
  • Per la crema diplomatica
  • Latte
    500 ml
  • Tuorli d'uovo
    4 n
  • Zucchero semolato
    85 g
  • Amido di mais
    10 g
  • Amido ri riso
    10 g
  • Panna fresca
    500 g
  • Bacca di vaniglia
    1 n
  • Scorza di un limone non trattato
    qb
  • Gelatina in fogli
    10 g
  • Per la guarnizione
  • Crema di pistacchi
    qb
  • Granella di pistacchi
    qb
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Il cubotto di Pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi è un dessert monoporzione elegante e completamente senza glutine, perfetto per chi cerca un dolce raffinato senza rinunciare al gusto. Strati soffici di Pan di Spagna si alternano a una crema diplomatica vellutata, ottenuta dall’unione di crema pasticcera e panna montata, per un risultato equilibrato e delicato. La base di crema al pistacchio aggiunge una nota intensa e avvolgente, mentre la granella di pistacchi completa il dessert con una piacevole componente croccante. Le dosi sono per 1 tortiera da 24 cm.

Preparazione
Per la base
1
Montare in planetaria con gancio a frusta per 20 minuti uova e zucchero.
2
Aggiungere la Food Service Mix setacciata.
3
Inserire l’impasto nella tortiera e cuocere in forno a 180 gradi per 20-25 minuti.
Per la crema diplomatica
1
Versare il latte in una pentola, aggiungere la scorza di limone e lasciare riscaldare sul fuoco. Nel frattempo, in un’altra pentola abbastanza capiente, rompere le uova e unire 80 g di zucchero e la Food Service Mix.
2
Con l’aiuto di una frusta, mescolare bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Quando il latte è bollente, spegnere il fuoco, togliere la scorza di limone e versarlo nella pentola con il composto precedentemente preparato, continuando a mescolare con la frusta.
3
Riportare la pentola sul fuoco e, sempre mescolando, portare a ebollizione fino a che la crema si sarà ben addensata.
4
Lasciare raffreddare completamente in una boule.
5
Aggiungere la panna fresca, montata in planetaria con il gancio a frusta ed incorporarla alla crema dall‘alto verso il basso.
6
Creare il dolce stratificando Pan di Spagna e crema, servire su una crema di pistacchio e guarnire con granella di pistacchio.
Il consiglio dello chef
1
Incorporare la panna fresca montata quando la crema pasticcera sarà fredda; in questo modo la crema avrà la consistenza ideale per farcire il nostro cubotto di Pan di Spagna.
2
Il Pan di Spagna rimarrà morbido per circa 2 giorni. Per conservarlo, una volta freddo, avvolgetelo nella pellicola e riponetelo a temperatura ambiente. In alternativa potete congelarlo sempre avvolto nella pellicola per 1 mese al massimo.

Ispirato alla tradizione della torta diplomatica, questo dolce si presenta in una veste moderna e monoporzione, ideale per fine pasto eleganti o per la ristorazione contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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