Il cubotto di Pan di Spagna con crema diplomatica e pistacchi è un dessert monoporzione elegante e completamente senza glutine, perfetto per chi cerca un dolce raffinato senza rinunciare al gusto. Strati soffici di Pan di Spagna si alternano a una crema diplomatica vellutata, ottenuta dall’unione di crema pasticcera e panna montata, per un risultato equilibrato e delicato. La base di crema al pistacchio aggiunge una nota intensa e avvolgente, mentre la granella di pistacchi completa il dessert con una piacevole componente croccante. Le dosi sono per 1 tortiera da 24 cm.

Preparazione Per la base 1 Montare in planetaria con gancio a frusta per 20 minuti uova e zucchero. 2 Aggiungere la Food Service Mix setacciata. 3 Inserire l’impasto nella tortiera e cuocere in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Per la crema diplomatica 1 Versare il latte in una pentola, aggiungere la scorza di limone e lasciare riscaldare sul fuoco. Nel frattempo, in un’altra pentola abbastanza capiente, rompere le uova e unire 80 g di zucchero e la Food Service Mix. 2 Con l’aiuto di una frusta, mescolare bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e senza grumi. Quando il latte è bollente, spegnere il fuoco, togliere la scorza di limone e versarlo nella pentola con il composto precedentemente preparato, continuando a mescolare con la frusta. 3 Riportare la pentola sul fuoco e, sempre mescolando, portare a ebollizione fino a che la crema si sarà ben addensata. 4 Lasciare raffreddare completamente in una boule. 5 Aggiungere la panna fresca, montata in planetaria con il gancio a frusta ed incorporarla alla crema dall‘alto verso il basso. 6 Creare il dolce stratificando Pan di Spagna e crema, servire su una crema di pistacchio e guarnire con granella di pistacchio. Il consiglio dello chef 1 Incorporare la panna fresca montata quando la crema pasticcera sarà fredda; in questo modo la crema avrà la consistenza ideale per farcire il nostro cubotto di Pan di Spagna. 2 Il Pan di Spagna rimarrà morbido per circa 2 giorni. Per conservarlo, una volta freddo, avvolgetelo nella pellicola e riponetelo a temperatura ambiente. In alternativa potete congelarlo sempre avvolto nella pellicola per 1 mese al massimo.

Ispirato alla tradizione della torta diplomatica, questo dolce si presenta in una veste moderna e monoporzione, ideale per fine pasto eleganti o per la ristorazione contemporanea.