Pubblicato il 13 marzo 2021 | 11:00

Ciambelle di Pasqua

1.000 g farina 00, 90 g zucchero, 550 g uova, 30 cl olio evo, 10 g sale, 1 stecca di vaniglia , 1 arancia grattugiata, 1 limone grattugiatomontare leggermente uova e zucchero, aggiungere olio e sale (messo precedentemente in acqua tiepida almeno per 1 ora).Aggiungere la farina e finire di impastare. Lasciare riposare per un’ora l’impasto.Pesare tutti pezzi da un etto, arrotolare e fare delle ciambelle e porre sulle teglie leggermente infarinate.Lessare le ciambelle in acqua bollente, lasciare asciugare ambo i lati e a distanza di 8 ore girarle.Il giorno successivo, incidere lungo la circonferenza con un coltellino.Porre su teglie bucherellate.Cuocere in forno a 250°C per 15 minuti.Portare la temperatura del forno a 170°C per altri 25 minuti circa.