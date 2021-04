Pubblicato il 03 aprile 2021 | 11:02

Crostata di mele vegan

150 g di farina di tipo 2

50 g di farina di mais fioretto

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio purissimo

1/3 cucchiaino di vaniglia in polvere

1 pz di sale marino integrale

60 g di olio di semi di mais biologico

30 g di latte di avena (o altro latte vegetale)

80 g di sciroppo d’acero

200 g di marmellata o composta di mele

1 e 1/2 mele di medie dimensioni

Versiamo in una terrina gli ingredienti secchi e mescoliamo per uniformare. Frulliamo velocemente l’olio con il latte di avena e lo sciroppo d’acero, versiamo l’emulsione nelle polveri e impastiamo fino ad ottenere un panetto compatto e omogeneo, che lasceremo riposare in frigorifero per mezz’ora.Affettiamo le mele (con l’aiuto di una mandolinata è più semplice) e cuociamole al vapore per 5 minuti, in modo che si ammorbidiscano e siano più facili da modellare.Riprendiamo ora la pasta e stendiamola nella tortiera foderata con carta antiaderente, bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta e farciamo con la marmellata di mele.Ricopriamo con le fettine di mela e inforniamo a 180 gradi per 25 minuti. Sforniamo la torta e lasciamola raffreddare prima di servire.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer