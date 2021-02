Dolce o salato, ma gluten free: [Cheese cannolo]

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 11:00

I

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani .

l Cheese cannolo è una ricetta che nasce dalla curiosità di rivisitare il cannolo siciliano tanto amato, per proporlo in una versione nuova e più originale. Per questo piatto si usa la cialda di cannolo senza glutine, la crema di pistacchio di Bronte, la ricotta di pecora, la panna montata, zucchero a velo, i canditi e le gocce di cioccolato. Un dolce senza glutine e vegetariano. Questo dessert è un prodotto indicato per tutti i locali, dai bar ai ristoranti. In questa versione, piace molto anche ai bambini.1 planetaria1 anello cerchio per torte1 vassoio rotondo1 cucchiaio1 insalatiera di plastica1 spatola inox per torte1 nastro acetato per pasticceria1 sac a poche1 cannello da cucina200 g di glassa neutra per pasticceria500 ml di panna fresca da montare550 g di ricotta di pecora50 g di gocce di cioccolato 5 cialde di cannolo (200 g di crema di pistacchio di Bronte ciliegie candite50 g di arance candite50 g di granella di pistacchio di Bronte10 pistacchi interi20 g di zucchero a veloPer il ripieno: montare la panna nella planetaria. Aggiungete soli 500 g di ricotta e i 50 g lasciateli da parte, aggiungete le gocce di cioccolato (non tutte) e 30 g di granella di pistacchio e gli altri 20 g lasciateli da parte.Per la base: tritate grossolanamente 4 cialde di cannolo e 1 cialda lasciatela da parte, unire i 200 g di crema di pistacchio. Ora posizionare l’anello cerchio per torte sopra il vassoio e rivestire l’interno con il nastro acetato.Riempire adesso fino ad 1 cm di altezza il cerchio con l’impasto della base e poi aggiungere il ripieno ottenuto fino all’orlo. Con la spatola, spianare bene la parte superiore della torta e posizionare in congelatore per un’ora. Terminato il tempo di posa, prendere la torta, con il cannello da cucina togliere il cerchio e stendere la glassa sopra, con una spatola. Decorare tutta la parte superiore con la granella di pistacchio rimasta, gocce di cioccolato, pistacchi interi, canditi. Prendere la cialda rimasta, riempirlo di ricotta e posizionarlo al centro, sopra la torta. Togliere il nastro acetato e... buon appetito!