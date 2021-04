Pubblicato il 02 aprile 2021 | 11:00

Pastiera tradizionale a base di Ricotta di bufala campana Dop

840g grano cotto

270g latte

180g di zucchero semolato

25g burro dolce di Isigny

2 bacche di vaniglia Bourbon

25g pasta arance

25g pasta limoni

1kg Ricotta di bufala campana Dop

620g zucchero semolato

10 uova freschissime

1 bacca di vaniglia Bourbon

25g pasta arance

25g pasta limoni

1 kg farina frolla

420g burro di Isigny

380g uova intere freschissime

3g sale Maldon

3g cannella

1 bacca vaniglia Bourbon

In una pentola mettere il grano con latte burro e aromi e far cuocere a fiamma bassa fino a densità di una crema. Aggiungere 200g di zucchero e continuare la cottura per altri 10 minuti. Farlo raffreddare.Mettere il tutto in una boul e mescolare. Quando il grano è freddo unirlo alla ricotta.Mescolare burro e zucchero, unire le uova, aggiungere aromi e farina, farla riposare.Imburrare una tortiera, stendere la frolla, e adagiarla nella tortiera, versare il composto, tirare le strisce, cuocere per 50 minuti a 180 gradi.