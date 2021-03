Pubblicato il 25 marzo 2021 | 15:08

La pastiera

500 gr di farina W 160

300 g di burro

1,5 g di sale fino

200 g di zucchero a velo

50 g di sciroppo di glucosio

100 g di uova

500 ml di latte

150 g di zucchero

32,5 g di amido mais

32,5 g di amido riso

150 g di tuorli

2,5 gelatina in fogli reidratati in 5 parti di acqua

0,75 g sale Maldon

25 g di burro liquido

25 g di burro tradizionale

1/2 bacca vaniglia

150 ml di panna

zest di limone qb

1.000 g grano precotto

300 ml di latte

50 g di burro

5 g sale

zest di limone

semi di una bacca di vaniglia

1.000 g di ricotta

1.000 g di zucchero semolato

50 g di miele d'acacia

600 g di uova

200 g di crema pasticciera

aroma di fiori d'arancia

liquore ”Strega” qb

Sabbiate burro, farina e sale, unite lo zucchero e lo sciroppo di glucosio e infine incorporate le uova. Amalgamate velocemente gli ingredienti, dopodiché stendete la frolla, ricopritela con pellicola alimentare e fatela riposare in frigorifero per una notte.Mettete sul fuoco il latte (tenete da parte 100 ml) ma prima unire gli amidi con lo zucchero, aggiungete i tuorli, il sale e di seguito il latte lasciato da parte. Mescolate bene con la frusta. Quando il latte sta quasi per bollire unite i tuorli, lo zucchero e gli amidi, e cuocete a 83°C a bagnomaria. Aggiungete in fase di raffreddamento a 60°C la gelatina, a 40°C i due burri e la vaniglia. A 4°C aggiungete la panna.Mettete sul fuoco questi ingredienti portando la temperatura fino a 72°C circa fino a ridurli in crema.Aggiungete al grano la ricotta che avete lasciato una notte in frigo mischiata con lo zucchero, il miele, le uova, la crema pasticciera, l’aroma ai fiori d’arancio e il liquore “Strega”. Mettete sul fuoco fino a 50°C circa e cuocete come fosse una crema. Fate raffreddare. Il giorno dopo stendete la frolla a 3 mm circa di spessore e rivestite una tortiera di circa 26-28 cm di diametro precedentemente imburrata. Mettete il ripieno di grano, ricotta e crema pasticciera fino a mezzo centimetro dal bordo superiore dello stampo. Decorate con strisce di pasta frolla e infornate subito. Cuocete a 200°C per 20 minuti, dopo abbassate la temperatura a 180°C e spegnete dopo un’ora e mezza.Per informazioni: www.andreabarile.com