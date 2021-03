Pubblicato il 10 marzo 2021 | 11:01

The Queen's flower

Fondi di meringa

Crema semifreddo alla vaniglia

Crema meringata con gocce di cioccolato

Montaggio

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Ricetta per una torta da 20 cm: 50 g albume d’uovo, 70 g zucchero di canna bianco, 50 g zucchero a velo: montare albume inserendo lentamente lo zucchero di canna bianco in planetaria e una volta montato a mano lo zucchero a velo. Fare con l’aiuto delle dime di plexiglass dei fondi alti 6 mm e cuocere in forno a 130° per 10 minuti e poi abbassare a 70°C e lasciare in forno per 8 ore.: 100 g albumi, 160 g zucchero semolato: scaldare in una casseruola antiaderente la meringa a 65°C mescolando con la lama, fare scendere nel caldaio e montare in planetaria fino a 35°C: 260 g meringa svizzera, 80 g crema pasticcera, 1/2 n baccelli vaniglia , 400 g panna montata lucida, 80 g copertura al latte in gocce: unire la meringa svizzera a 30°C, la crema pasticcera a 4°C quando la massa sarà omogenea aggiungere la panna montata a 4°C e il cioccolato a gocce.Farcire lo stampo quenelle con la crema semi-freddo e lasciare cristallizzare in abbattitore. Alternare in un anello da 4 cm uno strato di meringa e uno di semi-freddo per tre volte e abbattere. Grattugiare la meringa al setaccio grande per formare dei piccoli pezzi regolari escludendo la polvere. Ricoprire la meringata congelata con crema semi-freddo e attaccare la granella di meringa. Posizionare le quenelle precedentemente spruzzate con gelatina neutra e al centro il decoro di fiori in pastigliaggio.