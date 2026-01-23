Edelblu Classic protagonista degli scones salati di Carnevale

A Carnevale il clima festoso passa anche dalla cucina. E se è vero che frittelle, chiacchiere e castagnole restano i grandi protagonisti del periodo più colorato dell’anno, è altrettanto certo che c’è spazio per reinterpretazioni creative capaci di stupire. Nascono così gli scones salati al formaggio, una proposta alternativa e divertente che conquista al primo assaggio grazie alla sua decisa nota piccante. Una ricetta da forno, quindi più leggera rispetto alla tradizione fritta, che arricchisce l’inesauribile patrimonio gastronomico italiano con una variante salata perfetta da condividere in compagnia. Perché chi l’ha detto che a Carnevale si mangiano solo dolci? Pirati, clown, principesse e vampiri amano sperimentare: l’importante è che siano bocconi golosi, da gustare in totale spensieratezza.

Preparazione 1 Accendete il forno a 220°C. Versate la farina con un pizzico di sale in una ciotola e sbattete leggermente l’uovo con il latte. Versate lentamente nel miscelatore. Aggiungete il formaggio Bergader edelblu Classic a pezzetti e le noci triturate. 2 Mescolate con le mani fino a ottenere un impasto morbido, ma non appiccicoso. Per ottenere degli scones leggeri e gonfi è consigliabile utilizzare un miscelatore lavorando il meno possibile la massa. Se sembra secca e non si amalgama, aggiungete 1 o 2 cucchiai di latte. 3 Ripiegate l’impasto su sé stesso più volte, quindi stendetelo con il mattarello fino a 2 cm di spessore su una superficie infarinata e tagliate dei cerchi. Con i pezzi rimasti rifate una palla, appiattitela nuovamente e tagliate altri cerchi. 4 Spaziate bene gli scones su una piastra unta, mettete le teglie nel forno preriscaldato. Spennellate gli scones con uovo sbattuto. 5 Fate cuocere per circa 10 minuti in forno caldo, finché non sono ben dorati in superficie e ben sodi. Lasciateli raffreddare su una gratella prima di servirli.

Edelblu Classic: una specialità casearia con quasi 100 anni di storia

Dal gusto intenso e aromatico, Edelblu Classic viene prodotto ancora oggi secondo la ricetta originale del 1927, perfezionata nel tempo grazie all’equilibrio tra tradizione artigianale e tecnologie moderne. Preparato con latte pastorizzato di alta qualità proveniente dai contadini dell’alta montagna bavarese, è naturalmente senza lattosio e adatto anche a chi segue una dieta vegetariana, poiché realizzato con caglio microbico non animale. Un ingrediente versatile e di carattere, ideale per dare personalità anche alle ricette più creative.