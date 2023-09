Fusilli, salsa alla zafferano e melanzane

Fusilli Khorasan, salsa alla zafferano, chips di melanzane, semi di melograno e olio alla menta

Impegnato da anni nel costante studio dei grani antichi, il pastificio Sgambaro ha deciso di investire sulla sua nuova linea prodotta con grano Khorasan, 100% italiano e proveniente da agricoltura bio. Una scelta che si sposa con un benessere a tutto tondo che parte proprio dalla nutrizione, unendo il fattore gusto alle esigenze di benessere e salute.

Ingredienti per 2 persone

160 g di Fusilli grano Khorasan Pasta Sgambaro

1 melanzana

1 melagrana

1 noce di burro

80 g di Parmigiano Reggiano

Pistilli di zafferano q.b.

Menta q.b.

Olio di girasole q.b.

Olio di oliva q.b.

Preparazione

Tagliate la melanzana a listarelle e friggetele in abbondante olio di girasole, lasciatele poi raffreddare in modo che risultino croccanti come delle chips.

Pulite il melograno e tenete da parte i chicchi, serviranno come guarnizione insieme le chips di melanzane.



Procedete mettendo lo zafferano in infusione in poca acqua calda per circa 20 minuti; successivamente sciogliete il burro in una casseruola a fuoco basso senza farlo sfrigolare e aggiungete il parmigiano. Una volta ben amalgamato, aggiungete al burro l’infusione di zafferano e un pizzico di sale e tenete in caldo.



Mentre si cuoce la pasta, tagliate finemente anche la menta e conditela con un filo d’olio: darà quel tocco di freschezza e profumazione in più al vostro piatto.



Una volta cotta, scolate la pasta al dente e aggiungetela al composto di burro e zafferano; guarnite con la menta, le chips di melanzane, i chicchi di melograno e una bella spolverata di parmigiano.

