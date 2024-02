Fusillone di Gragnano, cicoria, cannolicchi e pomodoro secco

Fusillone di Gragnano, colatura di cicoria, cannolicchi, pomodoro secco e crumble di oliva taggiasca

Fusillone di Gragnano, colatura di cicoria, cannolicchi, pomodoro secco e crumble di oliva taggiasca.

Gli chef Alessandro Grillo e Vincenzo Agrillo del ristorante A_Grillo Resturant & Wine di Imperia (IM) presentano questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingrediendi:

Cicoria 1 mazzo

Sale qb

Olio evo qb

Peperoncino qb

Aglio 1 spicchio

Colatura di alici 200 ml

Per il pomodoro secco:

Pomodori San Marzano 4

Sale qb • Menta qb

Per il limone candito:

Limone 1

Zucchero 100 g

Acqua 100 ml

Per il crumble:

Pane raffermo 100 g

Olive taggiasche in salamoia 100 g

Sale qb

Cannolicchi 100 g

Olio qb

Aglio qb

Peperoncino qb

Maggiorana qb

Fusilloni 250 g

Preparazione

Lavare e cuocere la cicoria in abbondante acqua salata per 10 minuti. Lasciare poi che si raffreddi in acqua e ghiaccio. A questo punto, fare un fondo con olio, peperoncino e aglio.

Quando questo è imbrunito, aggiungere la cicoria strizzata sfumando con la colatura di alici, frullare e passare il tutto al colino.

Per il pomodoro secco

Tagliare con cura i pomodori a metà, farli appassire in forno per 12 ore a 60 °C. Quando sono secchi, tritarli e condirli con sale e menta a piacere.

Per il limone

Lavarlo, asciugarlo e pelarlo, tagliare a brunoise con la buccia per mantenerne il profumo. Cuocere i cubetti a fuoco lento con zucchero e acqua fino a che non saranno canditi (10 minuti circa).

Per il crumble

Frullare pane e olive aggiungendo dell’acqua, stendere il crumble poi su un silpat e seccare in forno per 30 minuti a 140 °C. Quando si è raffreddato, frullarlo. Lasciare i cannolicchi in acqua e sale in una placca larga per farli spurgare, una volta avvenuto ciò, pulirli e tagliarli a cubetti e saltarli con olio, aglio e peperoncino per pochi secondi. Condire quindi con il succo di limone e la maggiorana.

Cuocere i fusilloni in acqua salata per 13 minuti, scolare e saltarli con la colatura e adagiarli su un piatto aggiungendo i cannolicchi con il succo, il pomodoro e il limone.

Finire con una spolverata di crumble per perfezionare l’impattiamento.

