Il Gelato con Speck Alto Adige Igp e sciroppo d’acero, firmato da Julia Morat, è una creazione gourmet sorprendente che celebra il sofisticato equilibrio tra dolce e salato. La ricetta dimostra come la cucina contemporanea sappia superare i confini tradizionali: la cremosità avvolgente della panna e dei tuorli montati si sposa con le note aromatiche dello sciroppo d'acero, mentre l'inconfondibile sapidità affumicata dello Speck Alto Adige IGP rompe la dolcezza regalandole carattere e profondità.
DOLCE SALATO
Gelato con Speck Alto Adige Igp e sciroppo d’acero
Gelato artigianale senza gelatiera con Speck Alto Adige Igp e sciroppo d’acero. Un dessert gourmet dal contrasto dolce-salato, arricchito da noci pecan croccanti e speck caramellato. Facile da preparare, perfetto per stupire!
Preparazione
Per il gelato
Mettete la panna in un pentolino e scaldatela fino a quando accenna a bollire, quindi spegnete il fuoco. Nel frattempo mettete i tuorli in una ciotola adatta alla cottura a bagnomaria e montateli insieme al sale fino a quando saranno spumosi.
Mettete da parte 2 cucchiai di sciroppo d’acero (1 se preparate la dose per 2 e 4 se preparate la dose per 8 persone) e versate il resto dello sciroppo d’acero a filo nel composto di uova, continuando a lavorare con le fruste per un paio di minuti circa.
Versate quindi la panna, sempre a filo, continuando a montare il tutto con le fruste elettriche. Quando tutta la panna sarà incorporata, mettete la ciotola su un pentolino con un fondo di acqua. Accendete il fuoco medio-basso e, continuando a lavorare con le fruste elettriche, scaldate il tutto fino a quando il composto diventerà più denso e cremoso.
ogliete dal fuoco e lasciate raffreddare per un’oretta circa, mescolando ogni tanto. Quindi trasferite in frigo per un’altra ora. Nel frattempo scaldate una padella e mettete i cubetti di Speck Alto Adige IGP a rosolare per un paio di minuti, mescolando ogni tanto. Aggiungete lo sciroppo d’acero e lasciate caramellare per un minuto circa, mescolando.
Trasferite su della carta da forno e lasciate raffreddare. Trascorso il tempo di raffreddamento in frigo, riprendete il composto di uova e sciroppo d’acero e incorporate i cubetti di Speck Alto Adige Igp con una spatola.
Trasferite il tutto in un contenitore adatto e mettete in freezer per almeno 5 ore, mescolando ogni tanto, possibilmente anche ogni 30 minuti per le prime 4 ore, in modo da ottenere un gelato bello cremoso.
Per il topping
Tritate grossolanamente le noci pecan. Scaldate una padella antiaderente e mettete i cubetti di Speck Alto Adige Igp a rosolare per un minuto circa, mescolando ogni tanto. Aggiungete le noci pecan tritate e fate rosolare/tostare tutto insieme per un altro minuto.
Versate lo sciroppo d’acero e lasciate caramellare per un minuto, mescolando. Trasferite su della carta da forno e lasciate raffreddare.
Ultimazione
Servite il gelato con Speck Alto Adige Igp e sciroppo d’acero in coppette o bicchierini, guarnito con il topping di Speck Alto Adige Igp e noci pecan.
Suggerimento
Per un tocco in più, aggiungete un rametto di rosmarino e una fetta di Speck Alto Adige Igp arrotolata
Il punto di forza di questa preparazione risiede nella sua accessibilità: non occorre una gelatiera per ottenere un risultato vellutato e piacevole al palato. A completare il dessert interviene un topping croccante a base di noci pecan tostate e cubetti di speck caramellati, capaci di regalare una piacevole nota croccante ad ogni assaggio. Una proposta raffinata, ideale per stupire i propri ospiti alla fine di una cena speciale o per chi ama sperimentare accostamenti insoliti ed eleganti.