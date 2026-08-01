Il Gelato con Speck Alto Adige Igp e sciroppo d’acero, firmato da Julia Morat, è una creazione gourmet sorprendente che celebra il sofisticato equilibrio tra dolce e salato. La ricetta dimostra come la cucina contemporanea sappia superare i confini tradizionali: la cremosità avvolgente della panna e dei tuorli montati si sposa con le note aromatiche dello sciroppo d'acero, mentre l'inconfondibile sapidità affumicata dello Speck Alto Adige IGP rompe la dolcezza regalandole carattere e profondità.